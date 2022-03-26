Erdoğan sayesinde Doğu’da huzur var

AK Parti Van eski ve yeni dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleşen genişletilmiş İl danışma meclisi toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Soylu Vanlılara "Siz büyük bir devrim gerçekleştirdiniz. Ben İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. 'Kimsiniz, nereden geldiniz?' denildiğinde 'Ben Kürdüm ama' denilirdi. Hiç kimse kendi etnik kökenini, kendi mensubiyetini ifade edemezdi. Ne zaman değişti biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile beraber değişti. Herkesin kendisini ifade ettiği, herkesin kendisini ortaya koyduğu, kimsenin mensubiyetinden endişelenmediği, korkmadığı, acaba bana bir şeyler mi söyler diye çekinmediği bir anlayışı siz yıktınız. Tayyip Erdoğan'la beraber yıktınız. Zorla, kötülüklerle yapmadınız. Tam tersi oyla, demokrasiyle ve milletle beraber yıktınız" diye seslendi.

YENİLMEYE DOYMUYOR

Türkiye'nin doğusundaki güven ve huzur ortamına değinen ve muhalefete seslenen Bakan Soylu "Kılıçdaroğlu sana söylüyorum. Öyle HDP'nin kalabalıklarıyla gelip de Doğu ve Güneydoğu'da gezmek olmaz, milletle gezmek olur. Tayyip Erdoğan olmasaydı Sivas'tan öteye geçemiyordu. Huzur geldi, kardeşlik geldi, şimdi Türkiye'nin her tarafına rahat rahat gidebiliyor. Adam teşekkür eder. Adam der ki Allah razı olsun AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan. Türkiye'ye huzur getirdi, birlik getirdi, beraberlik getirdi. 2023'te bir aday olsa da Tayyip Erdoğan onun çarıklarını bir tespit etse. Ben merak ediyorum, acaba ondan sonra genel başkanlığa devam eder mi? Eder, çünkü öyle bir yüzü var ki yeniliyor yeniliyor, yenilmeye doymuyor" ifadelerini kullandı.

NÜFUS PERSONELLERİ İLE BULUŞTU

Toplantı sonrası İl Emniyet Müdürlüğüne geçen İçişleri Bakanı Soylu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Van, Afyonkarahisar, Aksaray, Sivas, Edirne İlleri Personel Eğitimine katıldı. Toplantıda değişen nüfus müdürlükleri hakkında da görüşüldü. Türkiyenin dört bir yanında ilçe nüfus müdürlükleri ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenerek vatandaşlara daha iyi ve hızlı hizmet sunuyor.