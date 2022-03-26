Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışma sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve özel bir kolejde öğretmenlik yapan A.Y. (33 ) şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevke edildi mahkemece Tutuklanarak ceza evine konuldu