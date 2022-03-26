Siber güvenlik kalesinden metaverse uyarısı! “4 kritik konu! Artık şunu çok iyi biliyoruz…”

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 5. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nde konuşan USOM Başkanı Arsal, Türkiye'nin siber güvenliğini sağlamak için kamu kurumları, özel şirket, operatörler ve vatandaşlarla yakın ilişkide çalıştıklarını belirterek, "Çünkü şunu biliyoruz ki siber güvenlik tek bir kurumun ya da kişinin yürütebileceği bir konu değil. Dolayısıyla hep beraber çalışabilirsek ülkemizin siber güvenlikle alakalı yetkinliğini üst seviyelere çıkarabiliriz" diye konuştu.
Son zamanlarda siber dayanıklılık konularının fazlasıyla gündeme geldiğini anlatan Arsal, "Artık şunu çok iyi biliyoruz. Kimse hacklenemez değil. Herkes bir gün hacklenecek. Hacklendiğinde bunu en kısa sürede nasıl tespit edebilir ve ne kadar az zarar görebiliri çalışmalıyız" şeklinde konuştu.
Siber güvenlik ekosisteminde teknolojinin ve uygulamaların çok geliştiğini kaydeden Arsal, "Şuan biz bütün kullandığımız siber güvenlik cihazlarında yapay zekayı kullanıyoruz. Bu işimizi çok kolaylaştırıyor. Bulduğumuz ya da bulacağımız açıklıkları çok daha rahat gösteriyor, alarmları daha rahat oluşturuyoruz. Ama hala biz geçmişe yönelik yapılmış saldırıları tespit edemediğimizi görüyoruz. Burada kullandığımız yenilikçi teknolojilerle yaklaşımımızı aynı oranda gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
4 KRİTİK KONUDA ÇALIŞIYOR
Arsal USOM olarak çalışmalarını 4 ana faktöre böldüklerini, bunların insan kaynağı, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, kritik altyapıların korunması ve tehdit istihbaratı paylaşımı olduğunu söyledi. Arsal, "Avcı, Azad, Kasırga gibi kendimizin geliştirdiği uygulamalar var. Burada yapay zekaları kullanıyoruz. Enerji, bankacılık ve finans sektörleri kritik altyapılar olarak çok önemli. Kritik altyapılarda müdahalelerin iyileştirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Olay müdahale süreçleri çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.
Metaverse konusunda da uyarılarda bulunan Arsal,sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz ne kadar kendimizi dijital dünyaya açarsak ki yakında metaverse ile birlikte sadece kendi fiziksel kimliğimizi değil, dijital kimliğimizi de korumak zorunda kalıyor olacağız. Hayatımızı dijital dünyaya aktardığımızda siber olayların olma ihtimali ve atak düzeyi çok fazla gelişiyor olacak. Dolayısıyla bunlardan korunmaya çalışıyoruz. Yüzde 100 korunmamız gerçekten çok zor. O yüzden olay müdahale süreçlerini gerçekten iyi analiz etmemiz gerekiyor.
SİBER GÜVENLİK YAŞAM TARZIMIZ
Siber güvenlik artık hayat tarzının bir parçası oldu. Nasıl önceden kredi kartları yoktu artık vazgeçilmez, cep telefonları yoktu, şuan 2000 yılından sonra doğanlar için cep telefonsuz bir hayat düşünülemiyor. Artık siber güvenlikte bizim için öyle. İster gerçek kişi ister tüzel kişi olalım siber güvenlik artık yaşam tarzımız. Bunun gelişmesi için hepimiz katkıda bulunmalıyız."Dijital dünyada da aslolan kendi gücümüzdür