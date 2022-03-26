Siber güvenlik kalesinden metaverse uyarısı! “4 kritik konu! Artık şunu çok iyi biliyoruz…”

Metaverse konusunda da uyarılarda bulunan Arsal,sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne kadar kendimizi dijital dünyaya açarsak ki yakında metaverse ile birlikte sadece kendi fiziksel kimliğimizi değil, dijital kimliğimizi de korumak zorunda kalıyor olacağız. Hayatımızı dijital dünyaya aktardığımızda siber olayların olma ihtimali ve atak düzeyi çok fazla gelişiyor olacak. Dolayısıyla bunlardan korunmaya çalışıyoruz. Yüzde 100 korunmamız gerçekten çok zor. O yüzden olay müdahale süreçlerini gerçekten iyi analiz etmemiz gerekiyor.