Tarihi saray, yardım dağıtma merkezi oldu

RUS işgali altındaki Ukrayna
'nın en batısındaki Lviv'de ateş hattındaki bölgelerden kaçanların etkisiyle nüfus 720 binden 3 milyona yükselmiş durumda. Kentte Avrupa
'dan gelen insani yardımların toplandığı noktalardan biri de Potochki Sarayı. Yılda yüzlerce sergi ve etkinliğe ev sahipliği yapan Lviv'in en büyük sanat merkezi olma özelliğine sahip Potochki Sarayı, savaş sonrasında gönüllülük merkezi olarak kullanılıyor. İnsanların ve hayvanların ihtiyacı olan her türlü eşyayı kabul eden merkeze başvuran savaş mağdurları, temel eşya ve gıda ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Günde 1000'e yakın kişiye yaşam ve gıda malzemesi dağıtan Potochki Sarayı, 150'den fazla savaş mağduruna da ev sahipliği yapıyor. Merkezde gönüllü olarak çalışan Anna Katovcz Mikolayiv "Yardım için geldim. Şu anda pantolon katlıyorum ama elimden ne gelirse yaparım. Eşim asker. Bir aydır nefes alamıyoruz. Bu savaş bitsin artık. Nefes almak istiyoruz" dedi.
SOFİA DENİZ, BABASINA KAVUŞTU
UKRAYNALI Kateryna Şen
ile evli olan Umut Şen'in 2 yaşındaki kızı Sofia Deniz'e 7 aylıkken Adana
'da SMA-Tip 1 tanısı konuldu. 2 kere kalbi duran Sofia Deniz'e ABD'de gen tedavisi yapıldı. Baba Şen 4 ay önce Ukrayna'ya giderek başkent Kiev
'de taksicilik yapmaya başladı. Amacı bir düzen kurduktan sonra Adana'daki ailesini de yanına almaktı. Ancak işgal başladı. Kiev'de mahsur kalan Şen işgalin 10'uncu gününde otostopla konsolosluğa giderek Türkiye'ye dönmek için yardım istedi. 5 günlük zorlu bir yolculuktan sonra, Adana'ya dönen Şen, kızı ve eşine kavuştu. SABAH'a yaşadıklarını anlatan Şen "Patlayan bombalar ve apartmandan çıkarılan cesetlere şahit oldum. İnsanların trenlere binmek için gösterdiği çabayı asla unutamayacağım. Yüzlerce çocuk öldü. Aklımız eşimin ailesinde" dedi. SABAH