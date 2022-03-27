Giriş Tarihi: 27.3.2022

Ayçiçek yağında sorunumuz yok MİHRİBAN KOÇAKER

Başkan Erdoğan: Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği biz verdik. Çiftçilere 20 yılda 470 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu yılki desteği de 25.8 milyardan 29 mliyar liraya yükselttik. Sebze-meyve üretiminde Avrupa’da birinci sıradayız. Ayçiçek yağında sorun yok, suni bir panik havası oluşturuldu