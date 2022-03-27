Ayçiçek yağında sorunumuz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, önceki gün gerçekleştirdiği yeni Tokat
Havalimanı ve tamamlanan yatırımların toplu açılışlarının ardından Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan çiftçilere hitabında şu önemli açıklamaları yaptı:
20 YILDA 470 MİLYAR LİRA DESTEK:
Ülkemizde tarıma ve hayvancılığa en büyük destek bizim dönemimizde verildi. Her alanda çok önemli üretim artışları bu dönemde sağlandı. İşte bakıyoruz; 'Benim şu kadar koyunum var' diyor. Öbürü 'şu kadar büyükbaş hayvanım var' diyor. Bu süreci biz Başbakanlığım döneminde damızlık hayvanlar vermek suretiyle başlattık. Çiftçilerimize 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu yıl 25.8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini de ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik. Böylece buğday arpa, yulaf ve üreticilerine mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek girdi desteğiyle dekar başına 116 lira ödemiş olacağız. Tarımsal hasılamızın 337 milyar liraya ulaşması verdiğimiz bu desteklerin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tarımsal ihracatımız bir yıl önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artışla 25 milyar dolara dış ticaret fazlamız ise yüzde 31 artışla 7.2 milyar dolara çıktı.
BARAJ SAYISINI İKİYE KATLADIK:
Cumhuriyet tarihinde yapılan baraj sayısını ikiye katladık. Toplam 47 milyon metre küp su depolanan 654 yeni barajı ülkemize kazandırdık. Bu yatırımlar neticesinde 20 milyon dekar araziyi sulamaya açarak sulanan tarım alanımızı 68.5 milyon dekara yükselttik. Böylece çiftçilerimize yıllık 60 milyar lira ilave gelir artışı sağladık. Son 20 yılda yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığını en çok arttıran ülkeler sıralamasında ise ülkemiz Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı sırada.
GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ:
Türkiye dünyanın en önemli gıda ihracatçısı. Bunun için gereken ham maddelerin önemli bölümünü de dışarıdan aldığımızı bildikleri halde rakam oyunlarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Maalesef işte son zamanlarda ayçiçeği
yağı konusunda kayda değer herhangi bir sorun olmadığı halde böyle bir panik havası oluşturulmuştur. Aynı oyunun diğer alanlarda da oynanmak istenmesi muhtemeldir. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile tarım kredi kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gereken tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında gıdada Amerika, Kazakistan, Kanada gibi alternatif tedarik kaynaklarını inceliyoruz.
TOHUMUN YÜZDE 75'İ HİBE:
5 bin dekar alana ekimi yapılmak üzere 18 ton yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75 hibeli olarak dağıtılacaktır. Böylece Tokat'taki yağlık ayçiçeği ve mısır üreticilerimize toplamda 12 milyon liralık üretim desteği sağlanacaktır. İşçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yön vermek istiyoruz.
RAMAZANDA UCUZ ET:
Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu'nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim.
Başkan Erdoğan, dün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van'da katıldığı "Gençlerle Sohbet Buluşması"na telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.
MANDA YOĞURDU VE YULAF TAVSİYESİ
Her akşam yatarken yoğurdun içinde tabii manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. Çok iyidir. Onun için de şöyle Medine hurması doğrarım. Üç tane veya beş tane. Ona biraz çay kaşığı kestane ve bir de yulaf atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer, yatarım. Şifa... Eskişehir'de bizden olan belediyelerden bir tanesi, sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Ondan sonra bir de Ankara Mamak Belediye Başkanımız. O da sağ olsun. Aynı şekilde temin ediyor. O da yine bizde olan bir belediyeden, manda yoğurdu bakraç içinde geliyor. Dediğim gibi kestane balını da üretirsiniz. Ama kıymetini bilmeyebilirsiniz. Ama bunu yapın. Çok çok faydalı. Şifa."
ASRIN ZENGİNLİK KAYNAĞI PETROL DEĞİL TOPRAKTIR
Sizler gibi kardeşlerim olduktan sonra çiftçilerimiz olduktan sonra bu toprakların hakkını ödeyemeyiz. Varsa toprakta var. Topraktan geldik. Ve toprağa gideceğiz. Onun için toprak kadar verimli bir varlık olamayız. Asrın en önemli zenginlik kaynağı unutmayın petrol değil, tarımdır. Tarımı çok önemsiyorum ve bu tarımın sizler birer mihmandarısınız. Ve inşallah bu topraklar Türkiye'yi ayağa kaldıracak.