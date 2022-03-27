Bakan Akar, Katar’da Mehmetçik’le bir araya geldi: Türkiye Ukrayna’da elinden geleni yapıyor





"TOPLAM 33 BİN 926 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren yoğun şekilde devam eden terörle mücadele operasyonlarında toplam 33 bin 926 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Terörle mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti:



"Mehmetçik, gece gündüz demeden teröristlerin tespit edilen ne kadar mağaraları, sığınakları, barınakları, inleri varsa bunların hepsine girdi, bunları teröristlerin başına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler şu anda Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar, hiçbir şekilde rahat değiller. Çöküşü kendileri de görüyorlar. İnşallah bu mücadele azim ve kararlılık devam edecek ve milletimiz bu beladan kurtulacak. Biz bunları yaparken en önemli konulardan biri de biz tüm komşularımızın sınırlarına, hukukuna, haklarına son derece saygılı davranıyoruz. Bizim yaptığımız tek şey terörle mücadele."