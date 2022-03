Bakan Akar, Katar’da Mehmetçik’le bir araya geldi: Türkiye Ukrayna’da elinden geleni yapıyor

"TÜRKİYE ELİNDEN GELEN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERDİ VE GÖSTERİYOR"



Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Akar, Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünden yana olduğunu vurguladı. Bununla ilgili büyük çaba gösterdiklerini belirten Akar, "Komşumuzdan gerilim yaratmamalarını, ilişkilerimizi germemelerini, ilişkileri çözümsüzlüğe götürmemelerini istiyoruz. Bir an önce tansiyonu düşürmek suretiyle görüşmelere ağırlık verilmesini bekliyoruz" dedi.



Akar, Ukrayna bağlamındaki gelişmelere de değinerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde barış, istikrar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor" diye konuştu. Konuşmasının ardından Bakan Akar, Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi.