Haberler Gündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü
Giriş Tarihi: 27.3.2022 23:13 Son Güncelleme: 27.3.2022 23:24

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

AA
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alınırken Erdoğan ile Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA