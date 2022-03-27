CHP’li yöneticiden trafikte kadına şiddet! Trafikte tartıştığı kadının boğazını sıktı





Çizgim nettir, bu zamana kadar her türlü şiddete karşı durduğum ve olduğum noktada söylem ve eylemlerimle ispatlıdır! Hayatın olağan akışında hiç beklemediğim bir anda tahrik hakaret ve darba maruz kalıp bir tartışmanın içinde kendimi bulduğum için üzgün olduğumu belirtirim. Unutmayın ki ben de genç, yeni evlenmiş ve yeni bir hayat kurmuş bir bireyim. Bu tür olaylardan kavga ve kargaşalardan çok uzak durmuş ve durmaya devam edecek bir hayatım var"