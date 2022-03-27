Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, E-Spor Söyleşileri’ne katıldı: Dünyada ciddi bir sektör haline geliyor

Fuat Oktay, Ankara Gençlik ve E-Spor Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen E-Spor Söyleşileri'ne katıldı.

Oktay, buradaki konuşmasında, dijitalleşmenin geldiği nokta ve gideceği yeri en iyi gençlerin bildiğini belirterek, kamu alanındaki dijitalleşme sürecine dair tecrübelerini paylaştı.

Son iki yıldır salgın sürecinden geçildiğini hatırlatan Oktay, son 100 yılda yaşanmayan bir sürecin yaşandığını ve herkesin buna şahit olduğunu aktardı.

Oktay, şöyle konuştu:

"Devletin verdiği hizmetler vardı. Devlette çalışan herkesi neredeyse evine gönderdik belirli bir süre ama tüm hizmetler devam etti. Nasıl devam etti? Dijitalleşmeyle. Yani çok öncesinden biz bunun altyapısını hazırlamıştık. Devletin vatandaşına sunduğu hizmetlerin tamamını sanal ortama taşımıştık, e-ortama. Siz nasıl E-Spor diyorsunuz, biz de e-Devlet'i hazır etmiştik. Dolayısıyla son iki yılda hepimizin yaşam döngüsü tamamen değişti. Hayata bakış açımız, günlük rutinlerimiz, iş yapma şeklimiz, hepsi değişti. Biz devlet olarak buna hazırdık. Onun hazırlıklarını önceden başlatmıştık.

Salgını beklemiyorduk tabii ki ama salgın vesilesiyle de bunu hemen hizmete almış olduk. Biz devleti e-Devlet'e geçirdikten hemen sonrasında Yapay Zeka Kurulu oluşturduk. Bütün bu oluşturduğumuz veri tabanlarının üzerine yapay zeka ile artık devleti akıllılaştıralım. Çok ciddi, büyük veri tabanlarımız oluştu. Bunu akıllılaştırmak istiyoruz. Yani bunun anlamı şu, insan unsuru gerekmeyen yerlerden insan unsurunu çıkaralım, bazı kısımları otomatikleştirelim. Yani sizler aldığınız hizmeti çok daha hızlı alın. İnsan unsuru gereken yerlerde de çok daha güçlü nitelikli hizmet verelim."

"E-SPOR ARTIK BİR SPOR DALIDIR"

E-spor alanındaki çalışmaların 1950'li yıllara kadar gittiği bilgisini paylaşan Oktay, 2000'li yıllardan itibaren başka bir boyuta geçildiğini söyledi.

Oktay, turnuvaları ve ligleriyle e-sporun artık bir spor dalı olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Antrenörleri, takımları, ligleri, ulusal ve uluslararası alanda federasyonları ile birlikte mevzuatı ve hukuk boyutu da dahil bir spordur. Yani nasıl ki bizim bir futbol ligimiz var, basketbol ligimiz var. 'E-spor sadece Türkiye'de değil, dünyada çok ciddi bir sektör haline gelmeye başladı' demiyorum, geldi. Şu anda yüz milyar doların çok üzerinde bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye olarak zaten bizim buna kayıtsız kalma şansımız yok. Devlet olarak buna kayıtsız kalma şansımız hiç yok zaten. Bunun için federasyonun kurulmasına öncülük ettik. Federasyonla birlikte bu spor dalının altyapısının oluşturulması için gayret ediyoruz."

"KENDİ KAVRAMLARIMIZI ÜRETMELİYİZ"

Nerede yerlileşme ve millileşme başladı ise orada çok ciddi izler bırakıldığını vurgulayan Oktay, savunma sanayisi alanındaki çalışmaların bunun örneği olduğunu belirtti.

Oktay, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisi alanında bizim yaptığımız şey, yapay zekanın sizin oyunlarda kullandığınız çalışmaların bire bir uygulamasıdır, başka bir şey değildir. Yapay zeka boyutuna baktığımız şey de. Hani biz çok farklı alanlar oluşturduk diyoruz ya, o alanların altyapısı bu salondaki arkadaşlar sizlersiniz. Yani orada istihdam edilecek ve orada yeni şeyler çıkacak. Yeni tabirle söyleyeyim ben, icat çıkaracak olanlar sizlersiniz. Dolayısıyla bizim bu alanda da kendi kavramlarımızı üretmeye başlamamız lazım diye düşünüyorum.

Global olurken, bir ayağımızı çok sağlam bir şekilde Anadolu'ya basıyoruz, öbür ayağımızı da pergel yapıp bütün dünyayı dolaşıyoruz. Bu spor da öyle. Bu spor dalı çok daha iyi. Yani bir günde Çin'den Amerika'ya, Avrupa'daki birçok ülkeye, Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Asya'ya birçok ülkeyi dolaşıyorsunuz. Birçok ülkeden arkadaşınız var, değil mi aynı takımda? Siz aslında diğer sporlara göre çok kültürlü bir altyapıya sahipsiniz. Onun için e-sporu sadece kendi içinde bir spor dalı olarak değil, diğer sektörlerin altyapısı olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum."

"HER ALANDA OLDUĞU GİBİ DİSİPLİN ŞART"

E-spor alanındaki bağımlılığa da değinen Fuat Oktay, diğer spor dallarında olduğu gibi bu alanda da bir disipline ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu.

Oktay, oyun bağımlılığına ilişkin, gençlere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

"Bağımlılıkla o ince çizgiyi kendi ölçeğinizde, kendi nefsinizi kontrol etmenizde çok çok fayda var diye düşünüyorum. Her alan olduğu gibi bu alan da birden bire bağımlılığa dönüşebilir. Onu dönüştürmemek bizim elimizde. Nasıl anlarız onu? Kendi kontrolünüz dışında yani istemenize rağmen uykunuzdan, işinizden ve yapmanız gereken sorumluluklardan feragat edip devam ediyorsanız, bu bağımlılığa doğru gidiyordur. Orada çizgiyi çekmek gerekir. Burada bir farkındalık oluşturmakta fayda görüyorum."

Özellikle yurt dışındaki turnuvalara ilişkin vize problemine yönelik soruyu da cevaplayan Oktay, "Diğer spor alanlarındaki oyuncular, sporcular yurt dışına herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsa, sizin de o sıkıntıyı yaşamamanızla alakalı üzerimize düşeni yaparız." dedi.