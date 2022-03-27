Hedefimiz Erdoğan’ı açık ara seçtirmek

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin Antalya
'da düzenlediği Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Tek bir sorum olacak. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" sözlerine "Fazla merak iyi değildir" diye karşılık veren Bahçeli şunları söyledi:
MHP'NİN BARAJ SORUNU YOKTUR
Kılıçdaroğlu, fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Bu Yörük diyarında, bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Biz yüzmeyi değil, tummayı biliriz. Tumduğumuz yerde de senin gibilerinin nasıl boğulduklarını görürüz. Yüzmeyi seviyorsun, yüze yüze kuyruğa kadar geldik, geldiğimiz yerde de senin sandıkta imdat çığlıklarını cümle âlem duyacaktır. Kılıçdaroğlu bize küstahça baraj hatırlatması yapıyor. Kılıçdaroğlu, bizi bırak da sen milli onurun barajını nasıl geçeceksin. MHP'nin baraj diye sorunu olmadığını, sen de, efendilerin de, hatta bölücü ortakların da açıkça biliyor. MHP'nin baraj sorunu yoktur, yüzde 3'e indirilmesini isteyen Kılıçdaroğlu ve CHP'dir.
MHP 2023'te Sayın Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü mücadele azmi sergileyecektir.