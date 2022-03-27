İstanbul’dan sonra şimdi de İzmir! CHP’li belediyeler ağaç katliamında hız kesmiyor





Kent genelinde geriye 4 bin 500 palmiye ağacı kaldığını hatırlatan Mısırlı; "Eğer Büyükşehir Belediyesi önlem almazsa bu ağaçlar da bir bir elden gidecek. Bu gidişle İzmir'in simgesi palmiye ağaçları sadece fotoğraflarda ve logolarda kalacak" Diye konuştu. Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de ağaç katliamına tepki gösterdi: "İstanbul'da 112 çınar ağacını kestiler. Bunlar en büyük çevreci geçiniyor ama uygulamalara baktığımızda bunun tam zıttını yaptıklarını görüyoruz.