MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Yücel’e Alanyaspor’u sordu

Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e Alanya'nın Süper Lig'deki gururu Aytemiz Alanyaspor'u sordu. Alanyaspor'u ilgiyle takip ettiğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Alanya'nın tanıtımı için Alanyaspor'un çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yücel ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Alanyaspor ile ilgili bilgi verdi. Başkan Yücel, tüm şehir olarak Alanyaspor'un yanında olduklarını belirterek gerekli tüm desteği verdiklerini ve turuncu yeşilli ekip ile gurur duyduklarını belirtti.