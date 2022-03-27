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Giriş Tarihi: 27.3.2022 21:34

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Yücel'e Alanyaspor'u sordu

MEHMET AL MEHMET AL
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Yücel’e Alanyaspor’u sordu

Antalya'da gerçekleşen Belediye Başkanları Toplantısı'nda MHP Lideri Devlet Bahçeli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e Alanyaspor'u ilgiyle takip ettiğini belirterek takımın son durumunu sordu.

Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e Alanya'nın Süper Lig'deki gururu Aytemiz Alanyaspor'u sordu. Alanyaspor'u ilgiyle takip ettiğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Alanya'nın tanıtımı için Alanyaspor'un çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yücel ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Alanyaspor ile ilgili bilgi verdi. Başkan Yücel, tüm şehir olarak Alanyaspor'un yanında olduklarını belirterek gerekli tüm desteği verdiklerini ve turuncu yeşilli ekip ile gurur duyduklarını belirtti.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Yücel'e Alanyaspor'u sordu
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