MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den, Başkan Yücel’e hizmet övgüsü

MHP'nin her yıl düzenlediği Belediye Başkanları Toplantısı Antalya Belek Sueno Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li Belediye Başkanları, İl ve İlçe Teşkilat Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Alanya Belediye Meclis Üyeleri de toplantıdaki yerini aldı. 2 gün süren toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla başladı ve toplantılarla devam etti. 2023 ve 2024 yılında gerçekleştirilecek seçimlerin görüşüldüğü toplantıda önemli mesajlar verildi ve yol haritası çizildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel iki gün boyunca sık sık bir araya geldiler. Alanya'daki tamamlanan yatırımları Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye anlatan Başkan Yücel, devam eden çalışmaları ve önümüzdeki süreçte başlanacak olan projeleri de aktardı. Alanya'daki çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Devlet Bahçeli, Başkan Yücel'e tam not verdi. İkili ülke gündemine dair samimi bir sohbet gerçekleştirdiler.



"SÖZ VERDİK YERİNE GETİRDİK"



"MHP'nin belediyecilikte marka değeri çok yüksektir." diyerek sözlerine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dürüst, ilkeli, iradeli, inançlı ve müşfik belediye yönetimlerimiz bizim ve elbette Türkiye'nin yüz aklarıdır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden geçen 3 yıllık zaman herkese ve hepimize göstermiştir ki, MHP'nin belediyecilik anlayışı insan odaklıdır, hizmet ve gönül seferberliğinin olgunluğudur. "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" dedik, gece gündüz çalıştık. "Sağduyunun Birlikteliği, Cumhur İttifakı" dedik, illerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi geliştirmenin, güzelleştirmenin, ihya etmenin mücadelesini verdik. 31 Mart 2019 öncesinde, "Türkiye'nin Ehline Emanet" edilmesini diledik, yönetimini üstlendiğimiz belediyelerde mümeyyiz farkımızı, müessir vasfımızı ibra ve ispat ettik. MHP'ye umut bağlayan vatandaşlarımızı mahcup etmedik." dedi.





"ÖF BİLE DEMEYECEĞİZ"

Belediye yönetimlerinin yorulmaya, yılgınlığa, bahaneler üretmeye hakkı olmadığı belirten Devlet Bahçeli, "Çalışacağız, çalışacağız, bir daha çalışacağız, Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız. Biz çalışmazsak, çamurlaşmış zihniyetler evvela bize yetişecekler, sonra önümüze geçeceklerdir, arkasından da ellerine geçirdikleri fırsatlarla Türkiye'ye kast edeceklerdir. Allah Muhafaza böyle bir vebalin hesabını ne bu dünyada, ne de Mahkem-i Kübra'da verebilmemiz mümkün değildir. Bizi anlamakta zorluk çekenler çıkabilir, vazgeçmeyeceğiz, davamızı ve yüksek amaçlarımızı devamlı anlatacağız. Durmayacağız, hatta öf bile demeyeceğiz. Bizi sabote etmek isteyenler çıkabilir, çekinmeyeceğiz, niyeti hayır olanın akıbetinin de hayır olduğunu bilip ona göre davranacağız, hep bir adım önde olmanın arayışında olacağız. Karamsarlar, kötümserler, kötüler yan yana gelip iftira mevzii kursalar da, inandıklarımızdan, irademizden, istikbale duyduğumuz bağlılıktan dünya tersine dönse bile taviz vermeyeceğiz. Hiç kuşkusuz zafer inananlarındır. Hiç kuşkusuz hakka ve halka meftun olanların alnı da, bahtı da, yolu da açıktır." diye konuştu.





"HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



MHP'li belediye başkanlarına hitabına devam eden Devlet Bahçeli, "Sizler adam gibi Belediye Başkanı oldunuz" diyerek, "Belediye başkanlarımız üretken ve ülke sevdalısı bir belediyeciliğin adeta sembolü haline geldiler. Kıt imkânlarla, kısıtlı personel sayısıyla yörelerinize en iyi hizmeti sunmanın mücadelesini verdiniz. Başkaları zillete düştü, sizler millet dediniz. Başkaları hesap yaptı, siz hasbi davrandınız. Adam gibi belediye başkanı oldunuz. Karakter demek, kendi arzularımıza, diğer insanlarla ilişkilerimize yüklediğimiz ahlaki ve etik değerlerdir. MHP'nin belediye başkanları hem insani hem siyasi karakterin burcudur. Bu itibarla hepinize teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda takdir ve tebrik edilecek işlere imza attınız. Yönettiğiniz şehirlerde nerede sorun varsa oraya el attınız. Hepinizin ne yaptığını biliyor, en küçük tereddüdünüz olmasın ki, takip ediyorum. İnanıyorum ki, göz kamaştıran hizmet siyasetinize devam edeceksiniz. Bunu sizlerden bilhassa bekliyorum. Sizlerin başarısı MHP'nin başarısıdır. Zira vatandaşlarımız her belediye başkanımızın yaptıklarına veya yapacaklarına göre partimizi değerlendirecektir." şeklinde konuştu.

STRATEJİK HEDEFLER AÇIKLANDI

Belediye Başkanları Toplantısında stratejij hedefleri 5 başlık altında toplayan Devlet Bahçeli, "MHP İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Bu bizim birinci stratejik hedefimizdir. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla işlerliği ve ilerleyip güçlenmesi için insanüstü bir çaba gösterecektir. Bu bizim ikinci stratejik hedefimizdir.

MHP, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'nde milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir. Bu bizim üçüncü stratejik hedefimizdir. MHP, terörün kökünü kazıma, bölücülüğün kafasını koparma seferberliğinde her fedakârlığı seve seve yapacak, desteğini önşartsız verecek, bilahare milli ve yerli bir ekonominin tesisi için üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin icra edecektir. Bu bizim dördüncü stratejik hedefimizdir. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlu, en geniş demokratik katılımın sağlandığı, toplumun her kesiminin önerilerinin dikkate alındığı, Başkanlık Sistemi'ni kurumsallaştıran yeni bir anayasanın hazırlanması konusunda çalışacak ve bu uğurda siyasi faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır. Bu bizim beşinci stratejik hedefimizdir. Biz bu stratejilerin istikametinde ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.



"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



2 gün süren toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Her yıl düzenlediğimiz Belediye Başkanları Toplantımızı bu yıl da Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımları ile coşkuyla gerçekleştirdik. Stratejik hedeflerimizi belirlediğimiz ve yol haritasını çizdiğimiz toplantılarımız oldukça verimli geçti. Çok sağolsun Sayın Genel Başkanımız yerel yönetimlerin pandemi sürecini iyi yönettiğini belirtti ve hepimize takdirlerini iletti. Biz de bu sözlerinden dolayı çok mutlu olduk. Sayın Genel Başkanımızın ışığında bundan sonraki çalışmalarımızı daha da hız katarak, halkımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Bizler yönetmiş olduğumuz şehirlerlerimizde vatandaşlarımıza aşkla hizmet ederken, MHP'yi de temsil ettiğimizi biliyor ve bu düşüncelerle çalışıyoruz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde var gücümüzle hizmet etmeye, üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Başta Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere bu verimli toplantının gerçekleşmesinde emeği olan ve katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.