Savaş mağduru çocukluk arkadaşına sahip çıktı

Ukraynalı Alona Hrynenko'ya İstanbul
'da yaşayan çocukluk arkadaşı Alina Kılıçaslan ve eşi Hasan Kılıçaslan evlerinin kapılarını açtı. Igor Hrynenko işgal başlayınca eşi Alona Hrynenko (35), kızı Evhenia (4) ve oğlu Daniel'i (2) Macaristan'a götürerek kendisi cepheye geri döndü. Alona Hrynenko, Budapeşte'de iki gece kaldıktan sonra uçakla İstanbul'da Hasan Kılıçaslan ile evli olan çocukluk arkadaşı Alina Kılıçaslan'ın yanına geldi.
Kılıçaslan çifti "Alona ve çocukları savaş bitene kadar misafirimiz olacak. Bizler mağdur insanları sokakta bırakamayız. Bir lokma ekmeğimiz varsa onu bölüşürüz" dedi.