Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri ’Müzakere’ için Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberine göre; Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de görüşecek. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusuna değinerek, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile kanalları açık tutmaya devam ediyor. İki ülke ile çok kapsamlı ilişkilerimiz var." dedi.