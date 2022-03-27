Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri 'Müzakere' için Türkiye'ye geliyor
Giriş Tarihi: 27.3.2022 18:13 Son Güncelleme: 27.3.2022 18:29

Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri 'Müzakere' için Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri ’Müzakere’ için Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi: Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin barış yolu ile sonuçlanması için diplomatik hamlelerini sürdürürken, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 28-30 Mart tarihlerinde müzakere için Türkiye'ye gelecekleri öğrenildi.

Son dakika haberine göre; Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de görüşecek. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusuna değinerek, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile kanalları açık tutmaya devam ediyor. İki ülke ile çok kapsamlı ilişkilerimiz var." dedi.

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Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri 'Müzakere' için Türkiye'ye geliyor
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