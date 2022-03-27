Ukrayna’nın yetim çocuklarına Türkiye’nin kapısı ’First Lady’ diplomasisiyle açıldı

FIRST LADY DİPLOMASİSİ



Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska görüştü.





Bu görüşmede Zelenska, Emine Erdoğan'a Ukrayna'nın yetimhanelerindeki çocukların durumundan bahsederek Türkiye'nin yardımcı olmasını talep etti. Görüşmenin ardından Emine Erdoğan'ın girişimiyle Ukrayna'daki yetim çocukların savaştan zarar görmemesi için çalışma başlatıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri çocukların durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bilgi verdi.





159 YETİM ANTALYA'YA GETİRİLDİ



Mazlumlara umut olan Türkiye, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için yoğun çalışma yürütürken aynı zamanda Ukrayna'daki yetim çocukların tahliyesi için de harekete geçti. Bakanlıkların ortak çalışması sonucu ilk etapta Ukrayna'dan tahliye edilen 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli 185 kişi Polonya üzerinden Antalya'ya getirildi.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'dan tahliye edilerek Antalya'ya getirilen yetim çocuklar, Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince gerçekleştirilen çalışma kapsamında yola çıkan kafileler, Antalya'ya gelmeye başladı.

İlk kafilede yer alan bazı çocuklar, kucaklarında sıkıca sarıldıkları oyuncaklarıyla Antalya Havalimanı'na ulaştı. Bakım personeliyle otobüslere binen çocuklar, konaklayacağı otellere götürüldü.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, AA muhabirine, savaşın en yakın zamanda bitmesini istediklerini söyledi.

Türkiye'nin desteği için teşekkür eden Bodnar, "Biz isterdik ki çocuklar dinlenmek, tatil yapmak için gelsin ama bombalardan kaçarak buraya geldiler. Ümit ediyoruz ki buraya gelen çocuklar kendini daha iyi hissedecekler. İlk kafilede 185 kişi geldi, haftaya 200 civarında kişinin daha gelmesini planlıyoruz. Ukrayna'da tehlikede olan çok çocuk var." diye konuştu.

Bodnar, Türk ve Ukraynalı iş insanlarının da desteğinin sürdüğünü ifade etti.

ALİNA, YETİMHANEDE BİRLİKTE KALDIĞI ÇOCUĞU KUCAĞINDAN İNDİRMEDİ

Çocuklardan 12 yaşındaki Alina Türnişankov, Harkiv'e 3 saatlik mesafede oldukları için savaştan çok fazla etkilendiklerini söyledi.

"Bugüne kadar çok korktuk ama burada güvendeyiz." diyen Türnişankov, yetimhanede birlikte kaldığı 4 yaşındaki çocuğu kucağından indirmedi.

Savaşı televizyondan takip ettiklerini ve 3 gün süren yolculuğun ardından Türkiye'ye geldiklerini anlatan Türnişankov, "Türkiye'de olduğumuz için mutluyuz, Antalya çok güzel, güneşli." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL, EN ÖNEMLİSİ SİREN SESİ YOK"

7 yaşındaki Sonya Horenko da her gün siren sesleri duyduklarını, siren sesi çaldığında gizli yerlere saklandıklarını söyledi.

Çok sevdiği ayıcık oyuncağını da getirdiğini belirten Horenko, "Oyuncağımı seviyorum. Türkiye çok güzel, en önemlisi siren sesi yok. Antalya'da kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE BİZE KUCAK AÇTI, TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bakım personeli Gülak Elona ise kaldıkları yetimhanenin 15 kişilik olduğunu, savaş başladıktan sonra her gün korku yaşadıklarını kaydetti.

Çocukların yaş aralığının 4 ila 14 olduğunu anlatan Elona, "Kendi hayatımızdan korkuyorduk ancak çocuklar güvende değil diye de endişe duyuyorduk. Yiyecek içecek konusunda da çok zorluk çektik. Türkiye bize kucak açtı, misafir etti, teşekkür ederiz." diye konuştu.