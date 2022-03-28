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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Balıkçıların gece korkusu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Balıkçıların gece korkusu
Trabzonlu balıkçı Fatih Akgün: Gece seyir halindeyken mayını göremeyebiliriz.
Trabzonlu balıkçı Süleyman Uzun: Gece mayını görecek cihazımız yok. Biz ağları çekerken patlarsa büyük tehlike.
Sinop Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Turhan Tarakçı: Bu kadar kısa sürede sınırlarımıza kadar geleceğini tahmin etmemiştik. Devletimiz bu gerekli önlemleri alıyor, bundan şüphemiz yok. Biz de gereken neyse tedbirimizi alırız.
Samsun Yakakent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş: Kooperatifimize bağlı ortalama 200 civarında tekne denize açılıyor. Sezonun sona yaklaşması bizim için şans. Buna rağmen denize açıldıktan 2 metre sonra bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Yetkililerin uyarıları doğrultusunda hareket edeceğiz. Teknelerimizin büyük bölümü korkudan çıkılmıyor. -
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Balıkçıların gece korkusu
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