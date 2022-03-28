Balıkçıların gece korkusu

Gece seyir halindeyken mayını göremeyebiliriz.Gece mayını görecek cihazımız yok. Biz ağları çekerken patlarsa büyük tehlike.Bu kadar kısa sürede sınırlarımıza kadar geleceğini tahmin etmemiştik. Devletimiz bu gerekli önlemleri alıyor, bundan şüphemiz yok. Biz de gereken neyse tedbirimizi alırız.Kooperatifimize bağlı ortalama 200 civarında tekne denize açılıyor. Sezonun sona yaklaşması bizim için şans. Buna rağmen denize açıldıktan 2 metre sonra bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Yetkililerin uyarıları doğrultusunda hareket edeceğiz. Teknelerimizin büyük bölümü korkudan çıkılmıyor.