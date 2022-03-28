Balıkçıların gece korkusu

Trabzonlu balıkçı Fatih Akgün:
Gece seyir halindeyken mayını göremeyebiliriz.
Trabzonlu balıkçı Süleyman Uzun:
Gece mayını görecek cihazımız yok. Biz ağları çekerken patlarsa büyük tehlike.
Sinop Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Turhan Tarakçı:
Bu kadar kısa sürede sınırlarımıza kadar geleceğini tahmin etmemiştik. Devletimiz bu gerekli önlemleri alıyor, bundan şüphemiz yok. Biz de gereken neyse tedbirimizi alırız.
Samsun Yakakent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş:
Kooperatifimize bağlı ortalama 200 civarında tekne denize açılıyor. Sezonun sona yaklaşması bizim için şans. Buna rağmen denize açıldıktan 2 metre sonra bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Yetkililerin uyarıları doğrultusunda hareket edeceğiz. Teknelerimizin büyük bölümü korkudan çıkılmıyor. -