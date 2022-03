Bu pilotlar bambaşka! Bu pilotlar bambaşka

OKULUN BAHÇESİNE HELİKOPTER KOYDUK

Diğer bir okulda ki öğrencisinin ise "Bu okulun bahçesine de helikopter koyabilir miyiz?" demesi üzerine helikopter satın alarak okulun bahçesine koyduklarını kaydeden Özkaya, "Öğrencimiz helikopteri buluyor ancak helikopterin aktif olduğunu öğreniyoruz. Satın almak için kullanmamız lazım. Sonra dedik ki lisansını da alalım. Lisansı nereden alabiliriz diye araştırırken TUSAŞ ile tanıştık. Burada 4 aylık bir eğitim aldık. Okulumuza bir de pist yaptık. Pilot olmak istiyorum diyen öğrencilerimiz var. Bu konuda öncü olmak istedik. Hayali pilot, mühendis, havacılık alanında hayalleri ve hedefleri olan öğrencilerin önünü açmış olduk" dedi.



BU İŞİN ÖNCÜLERİNDEN OLMAK İSTİYORUM

Oğuzhan Özkaya ile birlikte özel pilot lisansı almak için eğitim gören Diş Hekimi Necati Can(48), her Türk genci gibi kendisinin de pilot olmak için hayal kurduğunu ancak hayat koşuşturması içinde hayalinin peşinden gidemediğini söyledi.Havacılık aşkını yıllar geçmesine rağmen bir türlü aklından çıkartamadığını belirten Can, "TUSAŞ Uçuş Akademisi'nin özel pilot lisansına yönelik bir eğitim verdiğini duyunca hemen arayıp bilgi aldım. Sportif havacılık dünyada tabana yayıldı ancak ülkemizde bu durum tam tersi. Bu işin öncülerinden olmak istiyorum" dedi.



KEYFİNİ YAŞAYACAĞIM

Özel pilot lisansı eğitimi için dünya standartlarında bir ödeme yaptıklarını kaydeden Can, "Yurt dışında daha ucuza bir eğitim alma fırsatı bulabiliyorsunuz ama Türkiye'de daha tecrübeli isimlerden bu eğitimi almak daha ekonomik. Binlerce saat uçuşu olan, Türkiye'nin en değerli pilotlarından bu eğitimi almak çok farklı. İlk eğitim alan kişilerden birisiyiz sportif havacılık alanında. Tabi belli zorlukları var. Ama şuanda bu zorlukların keyfini yaşıyorum. Öncelikli hedefim tecrübe kazanmak. Daha sonra ailemi dolaştıracağım, bu işin keyfini yaşayacağım" ifadelerini kullandı.