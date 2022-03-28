Bu pilotlar bambaşka! Bu pilotlar bambaşka

Fen Bilgisi Öğretmeni Oğuzhan Özkaya, öğrencilerinin fikirleri sayesinde pilot oldu. Bir video çekerek öğrencilerine "Okulda en çok ne olmasını istiyorsunuz?" diye soran Özkaya, "Hocam okulun bahçesine uçak koyabilir miyiz?" cevabına kayıtsız kalmadı ve öğrencisinden araştırma yapmasını talep etti. Öğrencilerin cevapları arasında en uçuk fikrin okulun bahçesine uçak koymak olduğunu kaydeden Özkaya, bu fikri sunan öğrencisinin her şeyi kendisinin araştırdığını, uçağı kendisinin bulduğunu belirtti. Yaşanan süreci SABAH'a anlatan Özkaya "Öğrencimiz Atatürk Havalimanında Türk Hava Yollarına ait A310 Airbus tipi uçağın satılık olduğunu buldu. Hatta Türk Hava Yolları'nın referans olduğu bir firma ile görüştü ve o firma uçağı söküp okulumuzun bahçesine kurdu. Biz sadece uçağı satın aldık, gerisini öğrencimiz araştırdı ve planladı. Şuanda uçağın içinde robotik kodlama eğitimi veriyoruz. Bir de simülatör bulunuyor. Uçağın kokpitine kadar her şey orijinal. Alt katını ise İngilizce konuşabilenler için yüzde 50 indirimli kafeterya olarak kullanıyoruz" dedi. Uçağın okulda aktif bir şekilde hizmet verdiğini söyleyen Özkaya, A310 Airbus tipi uçağı 6 yıl önce 1 milyon liraya aldıklarını ve 15 tırla okula getirdiklerini ifade etti.
OKULUN BAHÇESİNE HELİKOPTER KOYDUK
Diğer bir okulda ki öğrencisinin ise "Bu okulun bahçesine de helikopter koyabilir miyiz?" demesi üzerine helikopter satın alarak okulun bahçesine koyduklarını kaydeden Özkaya, "Öğrencimiz helikopteri buluyor ancak helikopterin aktif olduğunu öğreniyoruz. Satın almak için kullanmamız lazım. Sonra dedik ki lisansını da alalım. Lisansı nereden alabiliriz diye araştırırken TUSAŞ ile tanıştık. Burada 4 aylık bir eğitim aldık. Okulumuza bir de pist yaptık. Pilot olmak istiyorum diyen öğrencilerimiz var. Bu konuda öncü olmak istedik. Hayali pilot, mühendis, havacılık alanında hayalleri ve hedefleri olan öğrencilerin önünü açmış olduk" dedi.
BU İŞİN ÖNCÜLERİNDEN OLMAK İSTİYORUM
Oğuzhan Özkaya ile birlikte özel pilot lisansı almak için eğitim gören Diş Hekimi Necati Can(48), her Türk genci gibi kendisinin de pilot olmak için hayal kurduğunu ancak hayat koşuşturması içinde hayalinin peşinden gidemediğini söyledi.Havacılık aşkını yıllar geçmesine rağmen bir türlü aklından çıkartamadığını belirten Can, "TUSAŞ Uçuş Akademisi'nin özel pilot lisansına yönelik bir eğitim verdiğini duyunca hemen arayıp bilgi aldım. Sportif havacılık dünyada tabana yayıldı ancak ülkemizde bu durum tam tersi. Bu işin öncülerinden olmak istiyorum" dedi.
KEYFİNİ YAŞAYACAĞIM
Özel pilot lisansı eğitimi için dünya standartlarında bir ödeme yaptıklarını kaydeden Can, "Yurt dışında daha ucuza bir eğitim alma fırsatı bulabiliyorsunuz ama Türkiye'de daha tecrübeli isimlerden bu eğitimi almak daha ekonomik. Binlerce saat uçuşu olan, Türkiye'nin en değerli pilotlarından bu eğitimi almak çok farklı. İlk eğitim alan kişilerden birisiyiz sportif havacılık alanında. Tabi belli zorlukları var. Ama şuanda bu zorlukların keyfini yaşıyorum. Öncelikli hedefim tecrübe kazanmak. Daha sonra ailemi dolaştıracağım, bu işin keyfini yaşayacağım" ifadelerini kullandı.
HERKES BAŞVURU YAPABİLİR
TUSAŞ Uçuş Akademisi Müdürü Ahmet Alakuş, TUSAŞ Uçuş Akademisi'nin, Sivil Havacılık ve Milli Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Türkiye'deki tek onaylı uçuş okulu olduğuna dikkat çekerek, pilot olmak isteyen her vatandaşın başvuru yapabileceğini söyledi.
Özel pilot lisansı eğitimine ilişkin bilgi veren Alakuş, "Toplam 100 saatlik teorik bir eğitim veriyoruz, 46,5 saatte helikopterde bilfiil uçarak eğitim veriyoruz. Bu eğitim minimum 9 hafta sürüyor ve devam mecburiyeti arıyoruz. Bu eğitime gelen gelmeden önce ise bu arkadaşların yapmaları gereken mesela Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirmiş olduğu hastanelerden sağlık sertifikalarını almalarını istiyoruz. Daha sonra uçuşa başlatmadan önce öğrenci pilot lisansı alıyoruz ve daha sonra uçuşa başlatıyoruz. Bir arkadaşımız öğretmen bir arkadaşımız da diş hekimi. Bu sertifikayı aldıktan sonra arkadaşlarımız kendi intibakı olduğu hava araçlarında ticari olmamak kaydıyla uçuş yapabilirler. Bugüne kadar toplam 641 pilot ve pilot adayına eğitim verdik. Bunlardan 18 tanesi özel pilot lisansı aldılar. Geri kalanlar ise devlet kurumlarında pilot olarak uçmak üzere burada eğitim verdik. Sivil pilot lisansı maliyeti ortalama 38 bin dolar civarında. Ticari pilot lisansı eğitimi de veriyoruz. O da toplam da 187 saatlik bir eğitim. Maliyeti tabi ki daha fazla" dedi.