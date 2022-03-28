Çanakkale Belediyesi’nin hayvan barınağında vahşet! Aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı...





'HAYVANLAR KENDİ KADERİNE TERK EDİLMİŞ'



Çanakkale Mor Pati Derneği Başkanı Emine Akın, "Belediyenin 'Yeni hayvan barınağı' diye geçiyor. Fakat aslında hayvan barınağı olmayan, telle çevrili, içerisinde kulübelerin olduğu bir alan var. Gönüllü arkadaşımız, hayvanları ziyaret etmek için gittiğinde videolara da yansıyan o görüntülerle karşılaşıyor. Maalesef görüntülerden anladığımız üzere büyük bir kısmı yenmiş olan hayvan, en az 2 gün önce parçalanmış. Bu şu demek oluyor; bölgeye barınaktan görevliler gidip yemeklerine dahi bakmamışlar. En az 2 gün önce gidilmiş hatta bizim şahsi kanaatimiz parçalayıp, yediklerine göre bu hayvanlar uzun süredir aç. Aç olmayan bir hayvan kendi türünü bu şekilde parçalayıp, yemez. Hayvanlar o şekilde atılmış ve kendi kaderine terk edilmiş. Bu görüntülere yansıyanların dışında eminim daha fazla can kaybı da vardır. Gözden ırak bir bölge olduğu için, insanların da uğrak yeri değil" dedi.