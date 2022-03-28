Cumhurbaşkanı’na hakaret eden Muharrem İnce’ye ceza

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olduğu 2016 yılında Uşak CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı bir konuşmada "cumhurbaşkanına hakaret" içeren bir konuşma yaptığı için 7 Eylül 2020'de dava açılmıştı. Muharrem İnce, davaya ilişkin 22 Şubat'ta Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelerek burada savunma yapmış, savunmasında da sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti. Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Muharrem İnce'nin avukatları hazırda bulunmuş İnce'nin avukatı Semra Yıldız, İnce'nin suç kastının bulunmadığını, suçun unsurlarının oluşmadığını savunarak, müvekkilinin beraatını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Azat Kolbasar ise İnce'nin konuşma içeriğine bakıldığında söylenen kelimelerin hakaret içerdiğini savunarak, sanık İnce'nin cezalandırılmasını istemişti. Muharrem İnce'nin avukatı, mütalaaya ilişkin ek süre talebinde bulunmasının ardından hâkim duruşmayı başka bir tarihe ertelemişti.

İNCE'YE 7 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Davanın ikinci duruşması Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve Muharrem İnce'nin avukatları hazırda bulundu. Tarafların savunmasının ardından hakim kararını açıkladı. Hakim kararında; İnce'ye "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçu işlemesinden 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ancak, İnce'nin geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılanma sürecindeki davranışları dikkate alınarak ve takdir indirimi uygulanarak ceza 11 ay 20 güne düşürüldü. Hakim kısa süreli hapis cezasının, İnce'nin kişiliğini ve sosyoekonomik durumunu dikkate alarak cezayı, 350 gün adli para cezasının karşılığı olarak 7 bin lira adli para cezasına çevirdi. Hakim, son olarak İnce'nin cezayı, 5 taksitle ödemesini kararına ekledi.