Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar

Kabine Toplantısı Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek ve toplantının gündeminde önemli konu başlıkları yer alacak. Bugün toplanacak olan Kabine'de ekonomi, dış politika ve Rusya-Ukrayna savaşı öne çıkıyor. Dün mutabık kalınan yeni barış müzakerelerinin Türkiye'de gerçekleşmesine ilişkin de diplomatik yol haritası belirlenecek. Kabine Toplantısı için gözlerin çevrildiği Beştepe'de alınan son dakika kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından millete sesleniş konuşmasında duyurulacak.

Kabine toplantısı son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de Külliye'de toplanacak. Rusya Ukrayna savaşının ve ekonomide atılacak adımların öncelikli olduğu Kabine gündeminde terörle mücadele ve dış politika kapsamında da birçok başlık masada olacak.

Toplantıda bir sonraki müzakerelerin Türkiye'de yapılması kararı alınan Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da değerlendirilecek ve müzakereleri Türkiye'ye getiren diplomasi hamlelerinin bundan sonraki yol haritası da belirlenecek.