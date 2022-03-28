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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Dink suikastının sanığı İskender yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Dink suikastının sanığı İskender yakalandı
HRANT Dink suikastında failler arasında olduğu öğrenilen Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalandı. Türkiye'ye getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender isimli şahıs, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir" denildi.
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Dink suikastının sanığı İskender yakalandı
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