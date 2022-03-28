İBB asırlık çınar ağaçlarını katletmişti! Mantarı ilk teşhis eden bilim insanı konuştu: "Biz bu hastalığı izole ettik"

İBB tarafından kesilen 112 ağaç için tepkiler gelmeye devam ediyor. Yüksek Orman Mühendisi Dr. Zeki Severoğlu konuyla ilgili A-Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İBB asırlık çınar ağaçlarını katletmişti! Mantarı ilk teşhis eden bilim insanı A Haber'e konuştu

Severoğlu, "Bu hastalığın 2007 yıllarında ortaya çıktığı söyleniyordu, yalnız teşhisi konulamamıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin bize başvurması ile bu hastalıkla ilgili çalışmalara başladık. Hastalıklı ağaçlardan numunelerimizi aldıktan sonra, 12 yıl önce yaklaşık 1 ay içerisinde biz bu hastalığı izole ettik." dedi.