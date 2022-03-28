Haberler Gündem Haberleri İBB asırlık çınar ağaçlarını katletmişti! Mantarı ilk teşhis eden bilim insanı konuştu: "Biz bu hastalığı izole ettik"
Giriş Tarihi: 28.3.2022 18:38 Son Güncelleme: 28.3.2022 18:38

İBB asırlık çınar ağaçlarını katletmişti! Mantarı ilk teşhis eden bilim insanı konuştu: "Biz bu hastalığı izole ettik"

İBB asırlık çınar ağaçlarını katletmişti! Mantarı ilk teşhis eden bilim insanı konuştu: Biz bu hastalığı izole ettik

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kanser olan çınar ağaçlarını tedavi etmek yerine kesmesi büyük tepki çekmişti. Yaklaşık 12 yıl önce yine Çırağan Caddesi'nde kanserli olduğu tespit edilen ağaçlar üzerine çalışma yapmış olan Yüksek Orman Mühendisi Dr. Zeki Severoğlu 200 yıllık çınar ağaçlarının geçmişini anlattı.

İBB tarafından kesilen 112 ağaç için tepkiler gelmeye devam ediyor. Yüksek Orman Mühendisi Dr. Zeki Severoğlu konuyla ilgili A-Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İBB asırlık çınar ağaçlarını katletmişti! Mantarı ilk teşhis eden bilim insanı A Haber'e konuştu

Severoğlu, "Bu hastalığın 2007 yıllarında ortaya çıktığı söyleniyordu, yalnız teşhisi konulamamıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin bize başvurması ile bu hastalıkla ilgili çalışmalara başladık. Hastalıklı ağaçlardan numunelerimizi aldıktan sonra, 12 yıl önce yaklaşık 1 ay içerisinde biz bu hastalığı izole ettik." dedi.

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İBB asırlık çınar ağaçlarını katletmişti! Mantarı ilk teşhis eden bilim insanı konuştu: "Biz bu hastalığı izole ettik"
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