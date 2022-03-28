İçişleri Bakanlığı valilikleri; sel, taşkın, heyelan, çığ olaylarına karşı uyardı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde kaya temelin derin ve eğimin olduğu alanlarda ikamet eden vatandaşlar, risklere karşı uyarılırken, ikamet ettikleri bölgenin zemininde/toprağında oluşan çatlak, toprak yarılması gibi hareketleri ivedi şekilde AFAD'a bildirmeleri istenecek.

Eğitim/öğretim kurumları, turizm merkezleri, karayolları, köprü ve viyadükler, menfezler, enerji ve haberleşme nakil hatları gibi kritik tesis ve altyapıların bulunduğu yerlerin tehlike değerlendirmeleri sorumlu birimler tarafından yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Belirlenen tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda hizmetine ihtiyaç duyulabilecek ve müdahale için yeterli ekipmana sahip kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının taşıt, iş makinası, makine, donanımı ile ilgili personelinin belirlenerek, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemine veri girişi bu ay sonuna kadar tamamlanacak.

Afet ve acil durumlarda müdahale hizmetleri Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine ve Türkiye Afet Müdahale Planına göre yürütülecek. Ayrıca Çığ Tehlikesine Maruz Kalması muhtemel yerleşim birimi bulunan İllerde, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi"ne uygun hareket edilecek.