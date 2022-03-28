Kızılelma kanatlandı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
, Türkiye
'nin Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar Kızılelma
ile ilgili son gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Bayraktar, bir süre önce yeni insansız savaş uçağı üretim hattına giren gövde görselini paylaşmıştı. Bayraktar dünkü Twitter paylaşımında da "Pazar günü sülale boyu toplandık. Cezeri isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır
'da.
Ama Kızılelma
kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı. Bayraktar Akıncı
'yı geliştirerek Türkiye'yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokan Baykar, jet motorlu Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuş testini ise 2023'te gerçekleştirecek. SABAH