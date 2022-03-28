Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer isimli 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 20 zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Küçükçekmece'deki silahlı çatışmada flaş gelişme! Gözaltındaki 20 kişi adliyeye sevk edildi | Video
20 zanlı, bu sabah Küçükçekmece adliyesine sevk edildi.Son dakika haberi | İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çatışma: Ölü ve yaralılar var