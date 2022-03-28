Haberler Gündem Haberleri Küçükçekmece'deki silahlı çatışmada flaş gelişme! Gözaltındaki 20 kişi adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 28.3.2022 12:23 Son Güncelleme: 28.3.2022 12:41

Küçükçekmece'deki silahlı çatışmada flaş gelişme! Gözaltındaki 20 kişi adliyeye sevk edildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Küçükçekmece’deki silahlı çatışmada flaş gelişme! Gözaltındaki 20 kişi adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece Adliyesi önündeki 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmayla ilgili gözaltına alınanların 20 kişi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer isimli 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 20 zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Küçükçekmece'deki silahlı çatışmada flaş gelişme! Gözaltındaki 20 kişi adliyeye sevk edildi | Video

20 zanlı, bu sabah Küçükçekmece adliyesine sevk edildi.

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Küçükçekmece'deki silahlı çatışmada flaş gelişme! Gözaltındaki 20 kişi adliyeye sevk edildi
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