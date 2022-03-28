Muğla’daki dayak skandalı hakkında çarpıcı açıklama

"CUMHURİYET HALK PATAKLAMA PARTİSİ"

CHP Muğla İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Engin Yıldızhan'ın Bodrum'da yanında çocuğu olan bir kadına trafikte tartıştıktan sonra şiddet uygulamasına tepkiler sürüyor. Olayın travmasını hala atlatamadığını dile getiren mağdur Sezin Tekinkaya "Bu kişi CHP üyesi. Bunlar Kadınlar Günü'nde gül dağıtıyorlar, sonra da kadına şiddet uyguluyorlar," diyerek tepkisini ifade etti.

"İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

Darp olayı ile ilgili kamuoyuna sert açıklama yapan AK Parti Medya İletişim Başkanı yazar Şafak Uysal ise CHP'li yöneticiyi istifaya davet etti. Mağduriye geçmiş olsun dileklerini ileten Uysal şu ifadeleri kullandı: "Temmuz 2020'de CHP Muğla İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ve 2022 Mart başında İl Delegesi'nin 1 yıl 8 ay hapis cezası almasıyla davası sonuçlanan 'taciz' skandalının ardından CHP Muğla'nın adı bu sefer de 'kadına şiddet' olayıyla gündemde. CHP Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Engin Yıldızhan'ın, Bodrum'da, sokak ortasında, çocuklu bir kadına uyguladığı şiddet, halkın büyük tepkisine neden oldu. Kamera görüntüleriyle ortaya çıkan olay, her fırsatta kadınlara verdikleri değeri ifade eden CHP'lilerin değer yargılarının bir kez daha sorgulanmasına da neden oldu. Olayın travmasını atlatamadığını dile getiren mağdur Sezin Tekinkaya ise, 'Bu kişi CHP üyesi. Bunlar Kadınlar Günü'nde gül dağıtıyorlar, sonra da kadına şiddet uyguluyorlar,' diyerek tepkisini ifade etti. Yaşanan bu elim olaydan ötürü öncelikle, CHP'li yönetim kurulu üyesini şiddetle kınayarak partisinden istifaya davet ediyor, bir kadın olarak Sezin Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki olayın Bodrum'da veya sokak ortasında gerçekleşmesinin hiçbir önemi yoktur. Mesele, şiddettir. Şiddetin aslında kadını erkeği de olmamalıdır. Kime ve neye uygulanırsa uygulansın, şiddet uygulayan cezasız kalmamalıdır.

Bu arada acaba... İl Başkanlığı'ndaki taciz olayında ipin ucu ancak kendisine dokununca açıklama yapan "CHP İl Başkanı" Adem Zeybekoğlu, bu olay hakkında herhangi bir açıklama yapacak mı? Şiddet uygulayan bu şahsı il yönetiminden çıkaracak mı? Yoksa gerek görmüyor mu? Neyse seneye 8 Mart'ta hep birlikte yine kutlarlar artık kadınların gününü, gül tutuştururlar ellerine. Atatürk'ün mezarında kemikleri sızlıyor. Yazık."