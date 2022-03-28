Muharrem İnce’ye Cumhurbaşkanına hakaretten 7 bin TL para cezası

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu.

Avukatların mütalaaya ilişkin savunmalarını tamamlamasının ardından hakim kararını açıkladı.

Hakim, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan İnce'ye önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulayarak hapis cezasını 11 ay 20 güne düşüren hakim, İnce'nin sosyoekonomik durumunu dikkate alarak cezayı, 350 gün adli para cezasının karşılığı olarak 7 bin lira adli para cezasına çevirdi. Hakim, İnce'nin cezayı 5 taksitle ödemesini de kararına ekledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Muharrem İnce'nin, CHP milletvekili olduğu 2016'da, partinin Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 Eylül 2020'de Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

İnce, davaya ilişkin 22 Şubat'ta Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarak savunma yapmıştı. İnce, savunmasında, sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.

Esas hakkındaki mütalaasını 7 Mart'ta görülen duruşmada açıklayan savcı, İnce'nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.