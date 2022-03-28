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Giriş Tarihi: 28.3.2022 12:08 Son Güncelleme: 28.3.2022 12:13

Son dakika: Bakan Koca vaka haritasını paylaştı!

Son dakika: Bakan Koca vaka haritasını paylaştı!

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart vaka haritasını Twitter hesabından paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 239,48, Ankara'da 395,38 ve İzmir'de 247,16 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 239,48, Ankara'da 395,38 ve İzmir'de 247,16 oldu.

BAKAN KOCA HARİTAYI PAYLAŞTI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Koca vaka haritasını paylaştı!
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