Son dakika: Bakan Koca vaka haritasını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 239,48, Ankara'da 395,38 ve İzmir'de 247,16 oldu.

BAKAN KOCA HARİTAYI PAYLAŞTI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.