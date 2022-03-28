Son dakika: Et ve Süt Kurumu’nda görev değişimi

Kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Genel Müdür Mustafa Kayhan, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi. Genel Müdür Kayhan ilk değerlendirmesinde, "Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz." dedi.