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Giriş Tarihi: 28.3.2022 18:33 Son Güncelleme: 28.3.2022 19:10

Son dakika: Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi

Son dakika: Et ve Süt Kurumu’nda görev değişimi

Son dakika haberleri: Et ve Süt Kurumu'nda Genel Müdürlük görevinden alınan Osman Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirildi.

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kayhan, görevi Genel Müdür Osman Uzun'dan devraldı.

Kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Genel Müdür Mustafa Kayhan, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi. Genel Müdür Kayhan ilk değerlendirmesinde, "Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz." dedi.

Genel Müdür Mustafa Kayhan bugüne kadar ESK'ya verdiği hizmetlerden dolayı Osman Uzun'a teşekkür etti.

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Son dakika: Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi
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