Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda Irak, Suriye ve Kafkasya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masaya yatırıldı.

Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

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"Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin gündeminde iki ayrı köprü ile ilgili gelişmeler vardı. Biri 1915 Çanakkale Köprüsü diğeri de Karadeniz'in kuzeyinde kurmaya çalıştığımız barış köprüsü...

Ukrayna Rusya savaşında 2014'ten beri devam eden krizin diyalog yoluyla çözümü için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkeyiz. Biz taraflara her fırsatta barış çağrısında bulunduk. Barış yolunda en çok çaba gösteren ülke durumundayız. Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da yapıldı. Atreşkes ve narış müzakereleri yöneten Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

"TOPLANTI ÖNCESİ HEYETLERLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Toplantı öncesi heyetlerle kısa bir toplantı yağacağız. Putin ve Zelenskiy ile temaslarımızın sürdüğünü belirtmek isterim. Dünya 5'ten büyüktür diyerek kürsel adalet sistemine olan tepkimizi dile getirirken de aynı düşüncedeydik. Derdimiz barış, huzur ve insan hayatına saygıydı.