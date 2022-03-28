SON DAKİKA: SAS timleri teyakkuzda! Yüzlerce mayın İstanbul’a mı geldi? Uzman isimlerden SABAH’a çarpıcı değerlendirme...

Ukrayna-Rusya savaşının etkileri sürüyor. İstanbul'da görülen toplu yunus ölümlerinde savaşın etkisinin tartışıldığı günlerde yeni bir kriz patlak verdi. Ukrayna'nın Rus ordusundan gelebilecek olası bir deniz saldırısına karşı kıyı şeridine bıraktığı ileri sürülen yüzlerce mayınlardan biri patlamaya hazır şekilde İstanbul kıyılarına ulaştı. Garipçe'de belirlenen mayının ardından İstanbul'da alarm verildi, Boğaz kontrollü olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Büyük panik yaratan mayın Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timlerince etkisiz hale getirildi.
DEVAMI GELEBİLİR KORKUSU VAR
Mayın kontrol altına alınsa da Ukrayna sularında bulunan yüzlerce mayının aynı şekilde megakent İstanbul'a doğru savrulma ihtimali herkesin uykularını kaçırıyor. Büyük tedirginliğe yol açan mayın krizinin ardından uzmanlar durumu SABAH'a değerlendirdi.
"GERÇEKÇİ DEĞİL"
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, "Ukrayna kıyılarına yaklaşık 300'den fazla mayın olduğu söyleniyor. Bu mayınlar zincirlerle dibe sabitlenmiş durumda. Mayınların deniz yüzeyinde savrulabilmesi için zincirlerinden kopması gerekir ki bu çok zor bir ihtimaldir. Onlarca hatta yüzlerce mayının İstanbul'a gelmesi gerçekçi değil." dedi.
"SAS KOMANDOLARIMIZ VAR"
Ukrayna'dan İstanbul Boğazı'na gelebilecek mayınların tespitinin zor olmadığını söyleyen Saruhanoğlu, "Mayın tehlikesi görüldüğünde Boğaz kapatıldı, deniz trafiği durdu. SAS timlerimiz mayını etkisiz hale getirmeyi başardı. Olası bir yeni mayın tehlikesine karşı SAS timlerimiz yine işlerinin başında olacaktır. Bu mayınların tespit edilip imha edilmesi onlar için zor bir iş değil ama bu süreçte İstanbul'da denizcilik bir süre aksayabilir." açıklamasında bulundu.
DENİZCİLİK İÇİN ÖNEMLİ TEHDİT
Mayınların beşeri yapılarla karşılaşmadıkça (patlamadıkça) deniz ekosistemi için bir tehdit oluşturmadığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Deniz Biyoloğu Doç. Dr. Cem Dalyan ise, "Mayın; deniz ekosistemi için acil bir tehdit olsaydı Ukrayna'dan İstanbul'a gelene kadar infilak ederdi. İstanbul'a sürüklenen mayınlar deniz ekosistemi için büyük bir tehdit olmasa da denizcilik için önemli sorunlara yol açabilir. Patlamasa dahi Boğaz trafiğini olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.