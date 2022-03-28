SON DAKİKA: SAS timleri teyakkuzda! Yüzlerce mayın İstanbul’a mı geldi? Uzman isimlerden SABAH’a çarpıcı değerlendirme...

"SAS KOMANDOLARIMIZ VAR"

Ukrayna'dan İstanbul Boğazı'na gelebilecek mayınların tespitinin zor olmadığını söyleyen Saruhanoğlu, "Mayın tehlikesi görüldüğünde Boğaz kapatıldı, deniz trafiği durdu. SAS timlerimiz mayını etkisiz hale getirmeyi başardı. Olası bir yeni mayın tehlikesine karşı SAS timlerimiz yine işlerinin başında olacaktır. Bu mayınların tespit edilip imha edilmesi onlar için zor bir iş değil ama bu süreçte İstanbul'da denizcilik bir süre aksayabilir." açıklamasında bulundu.