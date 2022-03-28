Vanlı gençlere Erdoğan sürprizi

VAN
'A gelerek bir dizi etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
son olarak "Gençlerle Sohbet Buluşması" etkinliğine katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayıp, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Gençler ise Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi iletti. Soylu da talebi bildirince, telefonla sohbete katılan Erdoğan, " Yakın zamanda toplu açılışlar için geleceğim. Gençlerle danışma meclisi toplantısı yapacağız. Van'ı çok daha iyi yerlere taşıyacağız ve yeniden eski günlerine dönecek. En kısa zamanda Van'da beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.