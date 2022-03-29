61 sanığa yakalama kararı

Adnan Oktar
Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik davada tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 84'ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlanmış ve İstanbul 30
. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı 9'ar bin yıl hapis cezasına çaptırmıştı. Diğer sanıklar ise 'örgüt üyeliği' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere birçok suçtan değişen oranlarda hapis cezasına mahkûm edilmişti. İstinaf Mahkemesi
'nin yerel mahkemenin verdiği kararı usulden bozmasının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken 68 sanığın ise tahliyesine karar verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığı 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi talebi reddetti. Dosya bir üst daire olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.