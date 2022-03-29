AK Parti yaptı, CHP çürümeye terk etti

Balıkesir'in hızla gelişen ve en kalabalık ilçelerinden biri olan Bandırma'da, AK Parti dönemlerinde kente kazandırılan birçok hizmet, devre dışı bırakıldı. Yıl boyunca Binlerce yerli ve tabancı turiste ev sahipliği yapan, ilçenin en kalabalık meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanında, AK Partili Belediye Başkanı Cemal Öztaylan döneminde yaptırılan 4 yapraklı yonca şeklindeki süs havuzları çürümeye terk edildi. Vatandaşların özellikle sıcak havalarda dinlenerek serinlediği ve Cumhuriyet meydanının simgesi haline gelen süs havuzları 3 yıldır çürümeye bırakıldı. Daha önce de Adnan Menderes Bulvarındaki sıralı süs havuzları da yerlerinden kaldırılmıştı.

"SİYASİ MANEVRALAR DEĞİL HİZMET BEKLİYORUZ"

Her gün Cumhuriyet meydanını kullanan ve meydana nefes almaya inen Binlerce Bandırmalı ise CHP'li Başkan Tolga Tosun'a tepki gösteriyor. Belediyeden hizmet bekledikleri söyleyen vatandaşlar, "Bu hareketler siyasi birer manevra. Biz vatandaşlar olarak var olan hizmetlerin çürütülmesini değil, yeni hizmetler bekliyoruz. Bir süs havuzunun çürütülmesinden medet ummak doğru değil" diyerek tepkilerini dile getirdi.