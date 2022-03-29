Başkan Erdoğan Özbekistan’a gidiyor

Türkiye-Özbekistan ilişkileri ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği üzerinde durulacak. Ukrayna ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı bir ziyaret için bugün Özbekistan'a gidecek.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK

İki ülke arasındaki kardeşlik başkent Taşkent'in caddelerine de yansıdı.Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde şehrin işlek caddelerine Türkiye ve Özbekistan bayrakları asıldı.

Erdoğan, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Ardından iki lider baş başa görüşecek.

İKİ LİDER ÇOK SAYIDA BAŞLIĞI ELE ALACAK

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 2'nci toplantısı yapılacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler değerlendirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve turizm konularının öne çıkan başlıklar olması bekleniyor.

Görüşmelerde bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki lider, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımları değerlendirecek.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇABALARI AKTARILACAK

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında yaşanan süreç de bir diğer başlık olacak. Erdoğan, mevkidaşını Türkiye'nin kalıcı ateşkes ve barış için yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgilendirecek.

Özbekistan'ın komşusu Afganistan'daki durum da konuşulacak. İnsani yardımlar başta olmak üzere ülkedeki gelişmeler ele alınacak.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Erdoğan ve Mirziyoyev, görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan'ın Özbekistan temasları kapsamında Orta Asya'nın kalbindeki şehirlerden biri olan Hive'de de temaslarda bulunması bekleniyor.

Türkiye, 2021'de Özbekistan'da en çok şirket kuran ülkelerden oldu

Türkiye, geçen yıl 407 firmayla Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu. Ocak 2022 itibarıyla ülkede faaliyet gösteren Türk sermayeli şirket sayısı 2 bin 123'e ulaştı. Türkiye, Rusya ve Çin'in ardından Özbekistan'da en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu.

Bu yıl ikili ticaret hacminin ilk defa 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Uzmanlar, geçen yıl iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yüzde 70 arttığına dikkati çekerek bu yıl da ülkeler arasındaki ticaret hacminin en az yüzde 50 artmasını öngörüyor.

Erdoğan'ın yapacağı ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret hacminin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yılının kutlandığı 2022'de, tarafların daha önce hedeflediği 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNDE DÜNDEN BUGÜNE

Bağımsızlığını 31 Ağustos 1991'de ilan eden Özbekistan ile kendisini 16 Aralık 1991'de ilk tanıyan ülke olan Türkiye arasında 4 Mart 1992'de diplomatik ilişkiler tesis edilmişti.

4 Mart'ta Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı kutlanmıştı.

Türkiye'nin Taşkent'teki diplomatik temsilciliği Nisan 1992'de açılırken, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ocak 1993'te faaliyete başlamıştı.

Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'ı tanıması sonrası iki ülke arasında çeşitli nedenlerle inişli çıkışlı dönemler yaşanmıştı.

Jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, ekonomik potansiyeli, 35 milyonu aşan nüfusu ve Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarının olması gibi nedenlerle bölgenin kilit ülkelerinden Özbekistan ile Türkiye arasında uzun yıllar durağan olan ilişkilerin seyri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Semerkant'a yaptığı ziyaretle değişmişti.

Başkan Erdoğan'ın 2016'daki Semerkant ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmeyle iki ülke ilişkileri canlandırıldı ve yeni bir dönem başlamıştı. Bunun ardından Mirziyoyev, Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden en üst düzey Özbek yetkili olmuştu.

İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluk ve siyasi iradeyle Özbekistan-Türkiye ilişkileri 2017'de stratejik ortaklık seviyesine çıkartılırken, yıllardır yapılamayan Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantıları düzenlenmişti.

İki liderin başkanlığında 2018'de Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kurulmuş, 2020'de de bu Konseyin ilk toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmişti.