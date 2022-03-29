Beşiktaş’taki hain saldırı davasında flaş gelişme! İstenilen ceza belli oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı saldırı sonrası 15 Kasım 2021'de tutuklanan Karadeniz hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 6 yıl önce gerçekleştirilen saldırının, terör örgütünün en acımasız ve vahşi canlı bomba saldırılarından biri olduğu belirtildi.

Saldırıda, toplumun huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatının 40 mensubu ile olay yerinde bulunan 7 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatılan iddianamede, 208'i emniyet mensubu 243 kişinin yaralandığı anımsatıldı.

İddianamede, saldırının oluş şekline ilişkin şunlar kaydedildi:

"10 Aralık 2016 günü saat 19.00'da Beşiktaş ilçesinde bulunan Vodafone Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.45 sıralarında biten Beşiktaş- Bursaspor maçındaki taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan güvenli bir şekilde dağıldıkları, akabinde stadyumun arka kısmında yer alan yaklaşık 40-45 kişilik taraftar gruplarının güvenliğini sağlamakla görevli polislerin yer aldığı noktada saat 22.29 sıralarında seyir halindeki bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıdan 45 saniye sonra sırt çantalı bir şüpheli de üzerinde bulunan bombayı patlattı. Saldırılarda emniyet mensuplarının da bulunduğu 47 kişi hayatını kaybetti, 243 kişi yaralandı. Araçla yapılan bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının gücünün yüksek miktarda olması, yan yana duran emniyet personeline de yakın olmasından dolayı şehit sayısı fazla olmuştur. Olay çevresinde yapılan aramalarda ise patlamamış 3 el bombası bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edilmiştir."

Sanık Karadeniz'in terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Sanık Karadeniz, zaman zaman şifre kullanarak başta İstanbul olmak üzere batı illerine patlayıcı madde ve silah sevkiyatı yapmak, bu patlayıcı ve silahların önceden belirlenen adreslerde muhafazasını sağlamak ve örgüt tarafından verilen eylem talimatları sonrasında ilgili örgüt mensuplarına bu silah ve patlayıcıları belirlenen şifreleri kullanmak suretiyle teslim ederek terör örgütü adına aktif olarak faaliyette bulunmuştur. Patlayıcılar, Diyarbakır'dan İstanbul'a soğan ve kurbanlık hayvan yüklü kamyonla getirilmiş ve bir iş yerinde muhafaza edilmiştir. Beşiktaş saldırısının planlayıcılarından Z.K'den elde edilen 'Kiril alfabesi' ile yazılmış örgütsel notta da saldırıda kullanılan şifre çıkmış, aynı iş yeri bilgilerinin 2 yıl önce Diyarbakır kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden elde edilen dijitallerde de çıktığı belirlenmiştir. Stadyum çevresinde gerçekleşen saldırılarda kullanılan patlayıcı maddelerin Diyarbakır'dan İstanbul'a şüphelinin yardımıyla A.E. tarafından sevk edildiği tespit edilmiştir."

İddianamenin değerlendirme kısmında, "Sanık Karadeniz'in eylemlerini, terör örgütü PKK/KCK'nın amacı doğrultusunda, devletin bağımsızlığını zayıflatmaya, birliğini bozmaya, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik gerçekleştirdiği ve söz konusu saldırıların vahim nitelikte olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, Diyarbakır'da 15 Kasım 2021'de düzenlenen operasyonda yakalanan, 19 Kasım'da tutuklanan sanık Kenan Karadeniz hakkında "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 47 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme", 243 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "mala zarar verme" suçlarından 705 yıldan 6 bin 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, saldırıyla ilgili davada 18 sanığa yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.