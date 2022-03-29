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Giriş Tarihi: 29.3.2022

‘Biz uğraşıyoruz CHP engel oluyor’

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
‘Biz uğraşıyoruz CHP engel oluyor’
Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Şelale Evleri'nde yapımı tamamlanan 50 daireden 37'si Beyoğlu Belediyesi tarafından kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi. Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen kura çekim ve anahtar teslim töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Milletimizin dayanıklı binalarda oturması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. CHP'ye 'Öneriniz varsa getirin' dedik, önerileri yok. Biz uğraşıyoruz, CHP örgütü engellemek için her şeyi yapıyor. 15 dava açtılar. Biz bir adım atıyoruz ertesi gün vatandaşları toplayıp galeyana getirmeye çalışıyorlar. 15 yıldır uğraşıyoruz. Dönüşümü, razı olanlarla tamamlamış olacağız" dedi.
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‘Biz uğraşıyoruz CHP engel oluyor’
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