Destici: Muhalefet partileri HDP’yi meşru kılıyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2009 yılındaki uçak kazasında hayatını kaybeden Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu anma programı kapsamında sabahın erken saatlerinde Kocaeli'ne geldi. Kocaeli'de bir dizi programa katılacak olan Genel Başkan Destici ilk olarak basınla buluştu. Destici basın ile buluşmasında yaptığı açıklamada, dünya ve ülke gündemine dair çıkarımlarda bulunurken "CHP söylemleriyle birlikte PKK'yı ve PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi meşru kılmaya çalışıyor. CHP HDP'yi meşru bir parti olarak görüyor" ifadelerini kullanarak muhalefet partilerinin PKK savunucusu olduğunu belirtti.

"EKONOMİSİ BİZİM GİBİ OLAN ÜLKELER BU SÜREÇTE ZORLANDI"

Destici konuşmalarının devamında, "Bundan tam 13 yıl önce liderimiz Muhsin Başkanımız ve onunla birlikte aynı yolculukta bulunan arkadaşlarımızı kaybettik. BBP olarak 13 yıldır her 25 Mart 31 Mart arası haftayı şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitlerimizi anma olarak değerlendiriyoruz. Ben öncelikle bu programlarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya ve tabii ki biz pandemi ile mücadele ediyoruz. Salgın sebebiyle 100 binden fazla arkadaşımızı kaybettik. Milyonlarca arkadaşımızı kaybettik son günlerde hem vaka sayısında hem de ölüm oranlarında düşüş var. Hastalık salgın sadece ölümlere hastalıklara sebep olmadı dünyanın dengesi bozuldu ekonomik kriz baş gösterdi. Ama bizim gibi ekonomisi dış borcu olanlar, cari açığı olanlar, dış ticaret dengesi eksik olanlar daha çok etkilendi. Bizim ülkemizde daha çok etkilendi.

"ZALİMİN KARŞISINDA MAZLUMUN YANINDAYIZ"

Tam bununla mücadele ederken 1 ay önce de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu Rusya Ukrayna savaşı meydana geldi. Öncelikle bir kere daha savaşa karşı olduğumuzu ve Rusya'nın saldırısını kınadığımızı Kocaeli'den bir kere daha söylemek istiyorum. Rusya'nın saldırılarının hiçbir meşru durumu yoktur. Dünya ne kadar adaletli görünse de bu tür hadiselerde bütün kuruluşların aciz kaldığını ve 3-5 ülkenin kontrolünde olduklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Amerika'sı Rusya'sı başta olmak üzere istedikleri zaman istedikleri ülkeye saldırabiliyor. Bütün bunları da kan ve gözyaşı döktürerek yapıyor. Milyonlarca insan kendi yurdundan ayrılmak zorunda kalıyor. Türkiye fiili olarak savaşın tarafı değil. Biz mazlumun yanındayız zalimin karşısındayız. Türkiye başından beri dengeli bir politika izliyor. Takdire şayan bir süreç yürütülüyor. Türkiye iki ülke arasından tarafsız bir ülke olarak görülüyor bu yüzden şu an görüşmeler yapılıyor. Savaş umarız bir an önce biter. Rusya'nın saldırganlığını ifade ettik batının da adeta bu savaş çıksın diye yaptıklarını görmezden gelemeyiz. Amerika Ukrayna'ya yürü arkandayız diyerek diğer taraftan da Rusya'yı kışkırtarak saldırının önünü açtı.

"TÜRKİYE BARIŞ İSTİYOR"

Karadeniz ABD'nin çok fazla etkin olduğu bir bölge değil. Savaş başlamadan birkaç yıl öncesinden itibaren başta Yunanistan daha sonra Romanya olmak üzere Amerika bu ülkeler üzerinden Karadeniz'de olan etkisini arttırmaya başladı. Bu şekilde Karadeniz'de daha fazla var olmak istediğini görüyoruz. Türkiye bu konuları da değerlendiriyor. Kendi ülkemizin hak ve menfaatlerini daha sonra dünya selameti için uğraşıyor. Fakat Türkiye doğusunda da batısında da huzur ve barış istiyor bunun için bu mücadeleyi güçlü bir şekilde devam ettirecektir. Türkiye'yi 10'dan fazla Cumhurbaşkanı, Başbakan ziyaret etmiştir. Türkiye savaşın bitmesi için gözlerin çevrildiği bir ülke haline gelmiştir. Savaş umuyoruz ki en kısa zamanda biter. Savaşın bitmesi Türkiye için de büyük bir kazanım olacaktır. Hangi ülke hangi ülkeye saldırırsa saldırsın biz bunu tasvip etmiyoruz.

MUHALEFETE "PKK YANLISI" DEDİ

Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi terörle mücadelesidir. 40 yıldan fazla Türkiye terörle mücadele ediyor. On birlerce insanımızı kaybettik. Trilyonlarca para harcadık. Aynen bugün Amerika'nın Batı'da yapmaya çalıştığı bizim ülkemizde de yapıldı. Türkiye bununla uğraşsın çevresine bakamasın Ege'de Akdeniz'de Karadeniz'de yapılanlarla uğraşsın diğer savaşlara fazla ses çıkaramasın denilerek uzak kalması amaçlandı. Emperyalist ülkeler ama bunu başaramadı. Türkiye her şeye rağmen terörün adeta belini kırdı, kökünü kazıdı. Suriye'de bir terör devleti kurma girişimi yaptı Amerika ama bunu da başaramadı. Türkiye'ye buna engel oldu. Savaşla yapamayacağını anlayınca ne oldu işi siyasete çevirerek iktidar değişikliğine uğraşmaya başladı. Bunları yaparken PKK'yı ve PKK'nın uzantısı partileri kullanmak istedi. HDP'yi ve onun yardımcısı CHP'yi kullanmaya başladı. CHP'nin sözcülerinin ağzından çıkan sözlere bakınca kulaklarımıza inanmıyoruz. CHP söylemleriyle birlikte PKK'yı ve PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi meşru kılmaya çalışıyor. CHP HDP'yi meşru bir parti olarak görüyor. CHPlilerin ağzından çıkan söylemlere bakalım, Demirtaş'ın hiçbir suçu yok o bir siyasi içeriden çıkması gerekiyor diyor. Ne demek hiçbir suçu yok terörü devam ettiriyor. Hani hukuk tarafsız olacaktı. Nasıl çıkaracaksın adam kaç kişinin katillerinin azmettiricisi. Nasıl çıkaracaksın? Hâkim mi olacaksın? HDP PKK'yı bir kere daha lanetlemezken bir kere bile kınıyoruz demiyorken nasıl oluyor da meşru muhatap olarak görüyor CHP? HDP PKK'nın siyasi uzantısındır bunu benim bildiğim kadar Kılıçdaroğlu da biliyor, Akşener de biliyor, Karamollaoğlu da, Davutoğlu da biliyor. Ama bir şey söylemiyor çünkü onunla seçim kazanmayı planlıyor. Bir başka demeç şu Demirtaş siyasi bir adamdır, barış savunucusudur. Sanki hiç barış savunucusu görmedik. Biz kimsenin düşmanı değiliz herkesin parti kurabilme özgürlüğü vardır. Bunlar meşrudur bizim meşru görmediğimiz tek şey vardır terördür. Kim terör örgütüyle iş birliği yapıyorsa biz onun karşısındayız. Bakın şimdi HDP'nin kapatılma davası var bizim anayasamıza göre kesinlikle kapatılıyor. Bunu kapattırmamak Demirtaş'ın elindedir. Çıkar der ki; Terörü lanetliyoruz, PKK bir terör örgütüdür. Biz PKK'yı lanetliyoruz. Ülkenin bütünlüğünü savunuyoruz der devam eder. Ama Demirtaş öyle bir şey yapmıyor aynı şekilde ona barış savunucusu diyenlerde onun peşinden gidiyor.

"KENDİMİZ ÜRETMEK ZORUNDAYIZ"

Ekonomideki gelişmeler şu an gündemdeki sorunlardır. Bütün fiyatların anormal bir şekilde yükselmesi buna karşılık hükümetin yapmış olduğu destek paketler devam ediyor. Dün de bakanlar kurulu toplantısı sayın cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada gıdadan inşaata yeme içme sektörüne konuttan medikal ürünlere kadar KDV indirimleri başta olmak üzere pek çok indirim yapılacağını açıkladı. Buna karşılık vatandaşlarımızın serzenişte bulunarak yaptığı kıyaslamalar vardı. Elektriğin KDV oranları da daha önce düşürülmüştü. Bu indirimler bir nebze de olsa vatandaşımızı rahatlatacaktır. Ama bunlar kalıcı çözümler mi değil. Enflasyonun düşürülmesi, Türk Lirasının değer kazanması kalıcı çözümdür. Bunun için üretmek zorundayız. Bunu Türkiye son 1 yılda ihracatı çok yükseltti. Bunu yaparken de iç piyasa dengesini gözetmemiz lazım.

"BU ÜRETİMİN TEK MİMARI ÜRETİCİLER DEĞİL ASIL MİMARI EMEKÇİLER"

Çalışan kesimlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı öncelemeliyiz. Yıl başından önce asgari ücret tespit komisyonu toplanmadan bir teklifte bulunmuştuk. Asgari ücretin 4 bin 500 lira olması gerektiğini fade etmiştik. Bir de asgari ücretin yılda iki kere olmak üzere 6 ayda bir belirlenmesini talep etmiştik. Bunun sebebi yüksek enflasyon. 6 aylık süreçte bir hak kaybı olduysa bunlarla ilgili bir iyileştirme yapılmasını ve hak kayıplarının giderilmesi sağlanmalıdır. Nasıl memur ve memur emeklilerinin maaşları 6 ayda bir hesaplanıyorsa benzer şey asgari ücretlilerle ilgili de yapılmalı. Kocaeli Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden biri. Üreten bir ilimiz. Sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Ama bu üretimin tek mimarı üreticiler değil asıl mimarı emekçiler. O halde onların da ücretleri hak ettiği seviyeye çıkarılmalı. Kocaeli nüfusuna göre en çok işçinin çalıştığı ve işçi emekçinin bulunduğu kenttir. İşçinin hakkı muhakkak verilmeli" ifadelerine yer verdi.