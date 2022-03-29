Görevden alınan HDP’li Belediye Başkanı’na hapis cezası

Son yapılan yerel seçimlerde HDP'den Bismil ilçe belediye başkanı seçilen ancak terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra hakkındaki suçlamalar nedeniyle dava açılan eski belediye başkanı Orhan Ayaz'ın yargılandığı davada karar çıktı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görülen Orhan Ayaz'a örgüt üyesi suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti daha sonra sanık Ayaz hakkında iyi hal indirimi yaparak cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.