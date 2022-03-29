Kâbusu yaşatmış, sosyal medyada paylaşmışlardı! Fırat Delikanlı ve arkadaşları hakkında karar çıktı!

İşitme engelli bir genci dövdüğü görüntüleri, sosyal medyada hesaplarında paylaşan "Fırat Delikanlı" lakaplı işitme engelli Fırat K. ile ona yardım ettiği ileri sürülen ve kendisi gibi işitme engelli olan 4 zanlı olaydan kısa bir üre yakalanarak gözaltına alındı. Fırat K. ve arkadaşları hakkında "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayata ilişkin ses ve görüntüyü ifşa etme ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden davada, sanıklar hakkında mahkeme kararını açıkladı.

TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER



Olayla ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya , Fırat K. ile olayla ilgisi olduğu iddiası ile tutuklu bulunan Emrah M. ve Murat A., Salih Ö. ve Ersin K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın bittiği bildirilerek son sözü sorulan sanıklar, pişman olduklarını söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Öte yandan tutuklu sanık Fırat K. ise bu olay sonrasında kendisi cezaevindeyken babasının vefat ettiğini, bu nedenle hem kendisinin hem de ailesinin oldukça zor bir dönemden geçtiğini Engin E.'nin kendisine yönelik yapmış olduğu cinsel eylem neticesinde böyle bir olayın gerçekleştiğini ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

CEZA İLE BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİLER



Mahkeme tarafından duruşmanın bittiği bildirilerek açıklanan kararda her bir sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl, "özel hayatın gizliliğini" suçundan 2 yıl 6 ay, "hakaret" suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca Fırat K.'ye "yağma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ancak, sanıkların cezaevinde tutuklu bulundukları süre ve almış oldukları toplam ceza miktarı sebebiyle tahliyelerine karar verildi.

OLAY NEYDİ?



Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E. daha önceden tanıdığı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E.'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E.'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü. Kısa sürede yakalanan Fırat K ile arkadaşlarının, dağ evinde alkol alırken, Engin E.'nin daha önceden anlaştıkları gibi sattıkları ürünün yarı yarıya olan kar payı 70 TL'yi istemesi üzerine olayın gerçekleştiği ileri sürülmüştü.