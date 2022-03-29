MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Amacımız milletimizin takdir ve terchine mazhar olabilmektir.

MHP icazetli bir siyasi hareket olarak görülemez. MHP'nin vizyonu, kısıtlı kırılgan bir çerçevede tanımlanamaz. Mileltimiz neyi istiyorsa dileğimiz aynısıdır. 2023 Türkiye'nin kader ve karar yılıdır. Bu bilinç ve kavrayışla siyasi faaliyelerimizi günden güne yaygınlaaştırıyoruz. MHP'yi itibaerıszlaştırmaya çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak hayal kırıklaığının pençesinde olacaktır.

Gerçeği bilip susanlar gerçeği bilmeyip susanlar kadar tehlikelidir. Bir gerçek vardırki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla aynıdır. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenebileceğimiz bir şey yoktur. Hamdolsun biz inkarcı değiliz. Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır. Bizim hakkımızda tek söz sahibi büyük Türk milletidir. Nehir olmayan yerde balık avına çıkanlar bizimle boy ölçüşemez. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz. 19 Şubat 2022 tarihinde başlattığımız toplantılarımızı geçtiğimiz hafta sonu tamamladık. CHP'ye oy veren kardeşlerimize, parti yönetiminin ne hallere düştüğünü ifade ettik. 131 seçim bölgesinde CHP'nin yakalandığı amansız hastalığı anlattık. Bu vesileyle tüm teşkilatlarımızı kutluyorum.

Huzurlarınızda bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. hayırlı ve güzel haberlerini beklediğimi dile getiriyorum.

Biz 2023 yılının Haziran ayına kadar durmayacağız. Sürekli 1 adım önde olmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir günümüzü diğeriyle eşit olmasına göz yummacağız.