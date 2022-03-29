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Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:25

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Batı Karadeniz'de mayın aramasına devam ediliyor

DHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Batı Karadeniz’de mayın aramasına devam ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi.
Paylaşımda, mayın arama faaliyetleri ile ilgili görüntüler de yer aldı.

Daha önce de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında ve İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen 2 mayın, Sualtı Savunma Timleri'nce imha edilmişti.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Batı Karadeniz'de mayın aramasına devam ediliyor
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