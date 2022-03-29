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Giriş Tarihi: 29.3.2022 16:56

Rus –Ukrayna heyeti görüşürken konsolosluk binasına Ukrayna bayrağı astılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Rus –Ukrayna heyeti görüşürken konsolosluk binasına Ukrayna bayrağı astılar

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Cumhurbaşkanı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmeleri devam ederken İstanbul Almanya Başkonsolosluğu binasının ön cephesine Ukrayna bayrağı asıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı AB olarak karşı çıkıp Ukrayna'ya destek veren Almanya Hükümetinin İstanbul'da Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmeleri devam ederken İstanbul'da Konsolosluk binasının ön yüzüne Ukrayna bayrağı asması dikkati çekti.

Daha öncede Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, "İstanbul Almanya Başkonsolosluğu'nda basın toplantısı düzenleyerek Rus hükümeti, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırı ile dünyanın gözleri önünde uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun en temel kurallarını eşi görülmemiş bir şekilde çiğnemektedir. Rus hükümetinin bunu bir 'barış koruma' misyonu olarak tanımlaması, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni saptırıyor. Belarus'un da buna katılması utanç vericidir" demişti.

Bu Ukrayna'ya destek toplantısından sonra Ukrayna Bayrağı Almanya konsolosluk binasının ön yüzünde savaş bitene kadar asılı kalacağı kaydedilmişti.

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Rus –Ukrayna heyeti görüşürken konsolosluk binasına Ukrayna bayrağı astılar
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