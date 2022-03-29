Son dakika: Adnan Oktar davasında sanıklar yakalanıyor

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren aynı zamanda bozma kararı veren 1. Ceza Dairesi itirazı reddetti. Dosya üst mahkemeye gitti ve nihai karar çıktı.

TUKUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İtirazı değerlendiren 2. Ceza Dairesi, Ahmet Oktar Babuna ve Ali Emre Bukağılı'nın da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tahliye kararını kaldırdı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

TEK TEK YAKALANIYORLAR

Mahkeme kararının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgüt lideri Adnan Oktarın'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ileten ve örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen, örgütün maddi imkanlarını kontrol eden, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel olan şahıslara baskı kuran aralarında avukatların bulunduğu toplam 8 şüpheli için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatılan operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2 Ankara'da 1 avukatlık ofisinde savcılar eşliğinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

32 ŞÜPHELİ YAKANDI

Öte yandan İstanbul'da bulunduğu tespit edilen 52 şüpheliden 32'sinin yakalandığı kaydedilirken, il dışında bulunan 9 şüpheliyle ilgili yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği belirlendi.

61 sanığa yakalama kararı

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