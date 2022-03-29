SON DAKİKA: Bakan Akar’dan mayın açıklaması: Gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde

Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mayınla mücadelenin teknik bir konu olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları, konsepti kapsamında yer aldığını vurgulayan Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor." diye konuştu.

Koptuğu ifade edilen mayınların sayısına yönelik soruya Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

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Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.