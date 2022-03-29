TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye aleyhine bir blokaj oluşturmaya çalışıyor

"AVRUPA'NIN GELECEĞİ ANCAK TÜRKİYE İLE BERABER MÜMKÜN OLABİLİR"

AB ile ilişkilerin, Avrupa'nın güvenliği ve geleceği bakımından önemli olduğunu ifade eden Şentop, "Avrupa'nın geleceği ancak Türkiye ile beraber mümkün olabilir." dedi.

Birçok ülkenin meclis başkanının bu konuda Türkiye ile hemfikir olduğunu dile getiren Şentop, "Pozitif gündeme odaklanmamız gerektiğini, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesiminin bu şekildeki değerlendirmelerini ciddiye almamamız gerektiğini söylediler. Tabii onların burada resmi manada bir itiraz geliştirebilmeleri konusunda da söyledikleri var. Diyorlar ki; 'Böyle bir ortamda AB içerisinde bir uyumsuzluk, anlaşmazlık olduğu izlenimi vermekten kaçınıyoruz. Zor bir dönem'. Bu görüşlere katılmadıklarını bize söylediler. Zaman içerisinde Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesiminin bu tür görüşlerine, pozisyon alışlarına bir rahatsızlık doğduğunu görüyoruz." diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Şentop, bunların çok önemli olmadığını ifade ederek, "Türkiye yoluna devam ediyor. Güçlü, itibarlı bir şekilde devam ediyor. Hem Ukrayna hem Rusya'nın ikisinin aynı anda güvenebileceği bir ülke olarak Türkiye'yi görmeleri ve seçmeleri Türkiye'nin konumunu, itibarını gösteriyor. Bunu yapabilecek başka bir ülke dünyada şu anda yok." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na işaret eden Şentop, "Bunu bir toplantıyla halledebilmek kolay değil. Ama önemli olan; bu toplantıların ciddi bir şekilde yapılabilmesiydi, bunların yapılabileceği bir ortamın kurulmasıydı. Türkiye bunu sağladı. Cumhurbaşkanımızın başından beri yürütmüş olduğu telefon trafiği ile beraber liderleri ikna ederek bir adım atılmış oldu." ifadelerini kullandı.