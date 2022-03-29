Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla, ulaşımın her modundaki altyapı yatırımlarıyla, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaretten aldığı payı artırmanın yanı sıra ülkenin 4 saatlik uçuş mesafesiyle merkezinde bulunduğu 30 trilyon dolarlık küresel ticaret hacminden daha fazla faydalanmasının amaçlandığı ifade edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de her proje gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleme hedefiyle planlanarak hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Açıldığı ilk hafta ücretsiz geçişlerde hafta içi günlük araç geçiş sayısında 20 bine ulaşılmış, hafta sonu bu rakam yaklaşık 40 bin olmuştur. Sayın Bakan'ımız Adil Karaismailoğlu'nun da ifade ettiği gibi diğer yatırımlarımızdakine benzer şekilde bu rakamlar ilerleyen aylarda artacak ve özellikle turizm dönemlerinde ivme kazanacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız. Tıpkı gerçekleri çarpıtanların düştükleri durumlara şahit olduğumuz gibi."