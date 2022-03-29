UNICEF Açılımı Nedir ve Neyin Kısaltması? UNICEF Ne Zaman Kuruldu ve Ne İş Yapar?

UNICEF açılımı "United Nations International Children's Emergency Fund" olarak karşımıza çıkan ve zor durumda bulunan çocuklara yardım sağlamak için kurulmuş büyük bir örgüttür. Bu örgütün ilk kurulma tarihi 1946 yılına dayanmaktadır. UNICEF'i kuran kişi ise karşımıza Ludwik Rajchman olarak çıkmaktadır.

UNICEF AÇILIMI NEDİR?

Kısaltmalar sıklıkla kullanılmaktadır. Açılımları ise çoğu zaman herkes tarafından bilinmez. Açılımı merak edilen pek çok kısaltma bulunmaktadır. Bu kısaltmalar arasında UNICEF kısaltması da yer almaktadır. UNICEF'in açılımı karşımıza "United Nations International Children's Emergency Fund" şeklinde çıkmaktadır. Bu açılımın Türkçesi ise "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu" şeklindedir.

UNICEF NEDİR?

Özellikle dışlanmış ya da birçok açıdan zarar görmüş veya zor durumda bulunan çocukların diğer çocuklar ile eşit bir şekilde yaşamasını, gelişmesini ve özgürlüklerini koruması için görev yapan kuruma UNICEF denmektedir. Açılımı "United Nations International Children's Emergency Fund" şeklinde karşımıza çıkan UNICEF tüm dünya üzerinde çocuk haklarının başlıca savunucusudur. Hükümetler ile birlikte çalışarak kalıcı sonuçlar elde ederler. UNICEF'in çalışmalarının temelini Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır. UNICEF bugün Türkiye de dahil olmak üzere 158 ülkede çocukların sağlık, beslenme, eğitim, acil yardım, korunma, temiz su ve temiz ortamda yaşama hakları için çalışmaktadır.

UNICEF NE ZAMAN KURULDU?

Açılımı "United Nations International Children's Emergency Fund" olan ve anlamı "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu" olarak karşımıza çıkan UNICEF'in ne zaman kurulduğu da merak konusudur. UNICEF 1946 yılında kurulmuştur ve ilk adı Birleşmiş Milletler Uluslararası Yardım Fonu'dur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 13 Avrupa ülkesinde bulunan çocuklara yardım etmek için kısa bir süre zarfında kurulmuştu. İlk kurulduğu zamanlar Birleşmiş Milletler'in tam teşekküllü bir kolu olacağı düşünülmemişti bu sebep ile UNICEF'in tek geliri hükümetlerin bağışları idi. 1953 yılında ise UNICEF Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde kalıcı bir örgüt haline gelmiştir.

UNICEF KİM TARAFINDAN KURULDU?

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan UNICEF 11 Aralık 1946 yılında kurulmuştur. İlk adı Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu'ydu. UNICEF'i kuran kişi ise Ludwik Rajchman olarak karşımıza çıkmaktadır.