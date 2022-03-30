3 bin işçinin ekmeğiyle oynadı, projeler olduğu gibi durdu

Geçmiş dönem belediye başkanlarını eleştirerek geçmiş dönemden devraldığı projelerin yüzde 90'ınında tek bir çalışma yapmayan Adana Büyükşehir Belediyesinin CHP'li belediye başkanı Zeydan Karalar, "Bankamatikçiler" diyerek 3 bin işçiyi çıkardı, sınavlara hazırlanan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerinin çocuklarına büyük katkı veren gençlik merkezlerini kapattı, kenti reklam panolarıyla donattı.
Geçmiş dönem ya da devlet tarafından biten ve açılış tarihleri seçimden sonra olan projeleri sahiplendi. CHP'li Karalar, koronavirüs salgınına karşı, fuar alanına belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu, ancak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde tıbbi donanımların olmaması sebebiyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı gerekçesiyle mühürlendi.
Temeli 2016 yılında geçmiş dönem başkanı Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan Devlet Bahçeli Köprüsü'ne CHP'li Zeydan Karalar tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek projeyle ilgili bir adım atılmadı.
Adını bile değiştirmeyi düşündüğü Devlet Bahçeli Köprüsü inşaatı için son olarak Zeydan Karalar, "Eğer burayı Ulaştırma Bakanlığı yaparsa çok seviniriz" diyerek açıklamalarda bulunması tepkilere neden olmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.
Bittiğinde Adana'nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak köprü kentin doğusu ve batısını birleştirecek. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.
BORÇLANMA YETKİSİ VERİLDİ AMA DEĞİŞEN OLMADI
Geçmiş dönem tarafından yapılan ancak yarım kalan Yavuzlar Köprüsü, Şambayadı yol yapımı, Yaşar Kemal Yolu, İlim yolu yapımı inşaatı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yenileme, muhtelif yol inşaatları için 169 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesine rağmen bu projelerde "Bir arpa boyu yol alınmadı.
17 GENÇLİK MERKEZİNİ KAPATTI
Geçmiş dönem başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin lise ve üniversiteyi ücretsiz hazırlandığı 17 gençlik merkezi Zeydan Karalar tarafından "25 sahte diplomalı öğretmenler var" diyerek kapatılarak öğrenci ve aileleri perişan edildi. Hüseyin Sözlü, gençlik merkezlerinin kapatılmasıyla ilgili, 2014 yılında göreve geldiklerinde FETÖ/PDY 'nin 'Altın Çocuk' projesini engelleyerek kurdukları Gençlik Merkezleri'nin CHP'li Karalar tarafından intikam almak için kapatıldığını ileri sürmüştü.
KENT REKLAM DOLDU
Belediyenin parasının olmadığını ve bunu her platformda dile getiren Karalar'ın, reklam için milyonlarca harcaması gözlerden kaçmadı. Meclis toplantısında Karaisalı Belediyle Başkanı Sadettin Aslan'ın "Ulaşımdan, yollardan, işçi çıkarmadan tasarruf yapılıyor ama reklamdan tasarruf yapılmıyor. Kentin her tarafı pankart, billboard ve afişlerle dolu. Reklamlardan niye tasarruf olmuyor, bunu çok merak ediyorum" eleştirisine Karalar, "Geçmiş dönemin 20 milyon lira tutarında reklam borcu var. Benim yaptığım reklam ne?" yanıtını vererek büyük tepki çekmişti.
DEVLETİN PROJESİNE SAHİP ÇIKTI
CHP'li Başkan Karalar, 21 Mart 2019'da ihalesi Ankara'da yapılan ve projenin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanan Karataş İçme Suyu inşaatının yapımına sahip çıktı. Proje için "Biz susarız, projelerimiz konuşuruz. Karataş'ın kronikleşmiş su problemini; 94 km su hattı, 2 yeni su deposu ve modern çözüm merkeziyle çözeceğiz" reklam afişleri yaptırmıştı.
SAHRA HASTANESİ YAPTIK DİYE ALGI YARATTI
CHP'li başkan Karalar, koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde tıbbi donanımların olmaması sebebiyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı gerekçesiyle mühürlenmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu" dediği yerde Güzellik Fuarı açıldı.
ŞOV YAPARAK KOLTUĞUNU HACİZ ETTİRDİ
Alt yapı şirketine borcunu ödemediği için makam koltuğu haciz edildikten sonra "Ben boş odada çalışırım" diyen pişkin CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın şovu 2 ay 20 gün sürdü. Boş odanın ortasına bağdaş kurup oturarak şovunu sürdüren Başkan Karalar, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine dair emsal oluşturan bir kararı mahkemeye sunarak haciz kararını kaldırarak eşyalarına yeniden kavuştu.
KARALAR'IN SÖZ VERİP YAPMADIĞI PROJELER
Park sıkıntısı olan yoğun bulvarlara yapacağımız bulvar üstü otoparklarla trafik sıkışmayacak Adana rahatlayacak.
Tekir'e yapacağımız mesire alanı ile herkes yayla keyfi yaşayacak. Dedeler torunlarla eğlenecek Adana kazanacak.
Baraj Gölü kenarına yapacağımız yaşlı yaşam köyü ile yaşlılarımız huzur içinde yaşam geçirecek.
Göl kenarı projesiyle Adana'nın çehresi değişecek memleketimize daha çok turist gelecek Adanalı kazanacak.
Hadırlı-Havutlu arasında yapacağımız yeni regülatör köprü hem yolu kısaltacak hem de kirli suyu arıtacak Adana kazanacak.
Adana tarihinin en büyük kütüphanesi ve modern sanatlar merkezini yapacağız. Adana sanatın merkezi olacak.
Yapacağımız 117 kilometrelik eski bisiklet yolu Adanalı daha sağlıklı ulaşım imkanı elde edecek. Adana bisiklet tutkunlar için çekim merkezi haline gelecek.
Devasa büyüklüğünde yapılacak olan Adapark Adana'ya güzellik, yediden yetmişe tüm Adanalıların hayatına renk katacak. Daha fazla yeşil alan daha zengin Adana.
Türkiye'ye örnek olacak bir kamp alanı yapılacak hem Adanalı doğaseverleri mutlu edecek hem de şehrimize gelen turistlerin sayısını artıracak.
Adana'yı engelsiz bir kent haline getireceğiz.
Adana'ya dünya standartlarında kültür merkezi kazandıracağız.