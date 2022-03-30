3 bin işçinin ekmeğiyle oynadı, projeler olduğu gibi durdu

DEVLETİN PROJESİNE SAHİP ÇIKTI

CHP'li Başkan Karalar, 21 Mart 2019'da ihalesi Ankara'da yapılan ve projenin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanan Karataş İçme Suyu inşaatının yapımına sahip çıktı. Proje için "Biz susarız, projelerimiz konuşuruz. Karataş'ın kronikleşmiş su problemini; 94 km su hattı, 2 yeni su deposu ve modern çözüm merkeziyle çözeceğiz" reklam afişleri yaptırmıştı.

SAHRA HASTANESİ YAPTIK DİYE ALGI YARATTI

CHP'li başkan Karalar, koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde tıbbi donanımların olmaması sebebiyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı gerekçesiyle mühürlenmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu" dediği yerde Güzellik Fuarı açıldı.

ŞOV YAPARAK KOLTUĞUNU HACİZ ETTİRDİ

Alt yapı şirketine borcunu ödemediği için makam koltuğu haciz edildikten sonra "Ben boş odada çalışırım" diyen pişkin CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın şovu 2 ay 20 gün sürdü. Boş odanın ortasına bağdaş kurup oturarak şovunu sürdüren Başkan Karalar, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine dair emsal oluşturan bir kararı mahkemeye sunarak haciz kararını kaldırarak eşyalarına yeniden kavuştu.

KARALAR'IN SÖZ VERİP YAPMADIĞI PROJELER

Park sıkıntısı olan yoğun bulvarlara yapacağımız bulvar üstü otoparklarla trafik sıkışmayacak Adana rahatlayacak.

Tekir'e yapacağımız mesire alanı ile herkes yayla keyfi yaşayacak. Dedeler torunlarla eğlenecek Adana kazanacak.

Baraj Gölü kenarına yapacağımız yaşlı yaşam köyü ile yaşlılarımız huzur içinde yaşam geçirecek.

Göl kenarı projesiyle Adana'nın çehresi değişecek memleketimize daha çok turist gelecek Adanalı kazanacak.

Hadırlı-Havutlu arasında yapacağımız yeni regülatör köprü hem yolu kısaltacak hem de kirli suyu arıtacak Adana kazanacak.

Adana tarihinin en büyük kütüphanesi ve modern sanatlar merkezini yapacağız. Adana sanatın merkezi olacak.

Yapacağımız 117 kilometrelik eski bisiklet yolu Adanalı daha sağlıklı ulaşım imkanı elde edecek. Adana bisiklet tutkunlar için çekim merkezi haline gelecek.

Devasa büyüklüğünde yapılacak olan Adapark Adana'ya güzellik, yediden yetmişe tüm Adanalıların hayatına renk katacak. Daha fazla yeşil alan daha zengin Adana.

Türkiye'ye örnek olacak bir kamp alanı yapılacak hem Adanalı doğaseverleri mutlu edecek hem de şehrimize gelen turistlerin sayısını artıracak.

Adana'yı engelsiz bir kent haline getireceğiz.

Adana'ya dünya standartlarında kültür merkezi kazandıracağız.